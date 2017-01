米金融・債券市場＝下落、長期債利回り4カ月半ぶり高水準

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 93*14.50(‐1*08.50) =3.4788% 前営業日終盤 94*23.00(+0*01.00) =3.4079% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 96*22.50(‐0*21.50) =2.3753% 前営業日終盤 97*12.00(‐0*05.00) =2.2976% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*15.25(‐0*11.50) =1.1931% 前営業日終盤 98*26.75(‐0*04.00) =1.1174% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.75(‐0*01.00) =0.3831% 前営業日終盤 99*24.75(+0*00.25) =0.3668% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 期間が長めの国債利回りは一時4カ月半ぶりの高水準に達した。米経済情勢の改善や欧州 債務問題の安定化の兆しが示されるなか、米債の保有を減らす動きがさらに強まる公算が 大きいとみられている。 高利回りの社債発行も、安全資産とみなされる米債への需要を後退させ、米債利回りが 短期的に一段と上昇するとの見方を支えた。 マニュライフ・アセット・マネジメントのポートフォリオ・マネジャー、ジェフ・ギブ ン氏は「(債券)弱気筋の勢いが優勢となっている。利回りがこの先、若干上昇すると予 想する」と述べた。 アナリストによると、午後に入り、住宅ローン会社からの売りが出たことも、国債価格 の押し下げ要因となった。 指標10年債US10YT=RRは9営業日続落。この日は18/32安。利回りは2.38 %と、前営業日終盤から6ベーシスポイント(bp)上昇した。 同利回りは1月下旬以降、約60bp上昇。トレードウェブによると、利回りは昨年 10月28日に2.42%をつけている。 30年債US30YT=RRは1ポイント下落。利回りは3.46%と、前営業日から約6b p上昇した。一時3.49%を超え、2011年9月初旬以来の高水準をつけた。 一時安値拾いの買いが入ったものの、相場を押し上げるまでには至らなかった。また、 3月の米住宅建設業者指数が予想を下回ったことや、米連邦準備理事会(FRB)による 約51億ドルの長期国債買い入れを受け、下げを取り戻す場面もあった。 トレーダーからは、米債利回りが昨年大幅に低下していたことから、調整局面に入って いるに過ぎないとの声も聞かれた。 RWプレスプリッチの政府・機関債取引主任のラリー・マイルスタイン氏は、指標債利 回りが2.50%を超えて上昇することをFRBは容認しないとし、米債売りが継続すれ ば、FRBは追加的な債券買い入れを余儀なくされる可能性があるとの見方を示した。 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁はこの日、量的緩和第3弾(QE3)について、FR Bは実施に乗り出すかどうかまだ決定していないが、引き続き選択肢であるとの考えを示 した。 Tボンド先物6月限3USM2は1─2/32安の135―12/32。 Tノート先物6月限3TYM2は21/32安の127―30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 24.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 23.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (+1.00)