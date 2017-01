米金融・債券市場＝10年・30年債小反発、景気回復加速の兆し受け短期債は下落

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2050GMT) 94*00.00(+0*17.50) =3.4480% 前営業日終盤 93*14.50(‐1*08.50) =3.4788% 10年債US10YT=RR (2050GMT) 96*26.00(+0*03.50) =2.3628% 前営業日終盤 96*22.50(‐0*21.50) =2.3753% 5年債US5YT=RR (2050GMT) 98*14.50(‐0*00.75) =1.1982% 前営業日終盤 98*15.25(‐0*11.50) =1.1931% 2年債US2YT=RR (2050GMT) 99*22.75(‐0*01.00) =0.3995% 前営業日終盤 99*23.75(‐0*01.00) =0.3831% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では10年・30年 債が小反発。ただ、米経済に弾みがついている兆しが見られるなか、インフレ高進をめぐ る懸念や、米連邦準備理事会(FRB)が予想よりも早期に金融引き締めを開始するとの 見方から、期間が短めの債券は売られ、利回りは数カ月ぶりの高水準に達した。 指標10年債US10YT=RRは5/32高、利回りは2.36%と前日終盤の2.38% から低下した。同利回りは前日、4カ月半ぶりの高水準となる2.399%をつけていた。 30年債US30YT=RRは18/32高、利回りは3.45%と、前日の3.48%から 低下した。 Tボンド先物6月限3USM2は8/32高の135―20/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1/32安の127―29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (unch)