米金融・債券市場＝10年・30年債小反発、景気回復加速の兆し受け短期債は下落

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2050GMT） 94*00.00（＋0*17.50) =3.4480% 前営業日終盤 93*14.50（‐1*08.50) =3.4788% １０年債US10YT=RR （2050GMT） 96*26.00（＋0*03.50) =2.3628% 前営業日終盤 96*22.50（‐0*21.50) =2.3753% ５年債US5YT=RR （2050GMT） 98*14.50（‐0*00.75) =1.1982% 前営業日終盤 98*15.25（‐0*11.50) =1.1931% ２年債US2YT=RR （2050GMT） 99*22.75（‐0*01.00) =0.3995% 前営業日終盤 99*23.75（‐0*01.00) =0.3831% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２０日 ロイター］ ２０日の米金融・債券市場では１０年・３０年 債が小反発。ただ、米経済に弾みがついている兆しが見られるなか、インフレ高進をめぐ る懸念や、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が予想よりも早期に金融引き締めを開始するとの 見方から、期間が短めの債券は売られ、利回りは数カ月ぶりの高水準に達した。 指標１０年債US10YT=RRは５／３２高、利回りは２．３６％と前日終盤の２．３８％ から低下した。同利回りは前日、４カ月半ぶりの高水準となる２．３９９％をつけていた。 ３０年債US30YT=RRは１８／３２高、利回りは３．４５％と、前日の３．４８％から 低下した。 Ｔボンド先物６月限3USM2は８／３２高の１３５―２０／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は１／３２安の１２７―２９．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (unch)