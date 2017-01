UPDATE1: 米金融・債券市場＝10年・30年債小反発、景気回復加速の兆し受け短期債は下落

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 93*31.00(+0*16.50) =3.4498% 前営業日終盤 93*14.50(‐1*08.50) =3.4788% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 96*26.00(+0*03.50) =2.3628% 前営業日終盤 96*22.50(‐0*21.50) =2.3753% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*14.75(‐0*00.50) =1.1966% 前営業日終盤 98*15.25(‐0*11.50) =1.1931% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*22.75(‐0*01.00) =0.3995% 前営業日終盤 99*23.75(‐0*01.00) =0.3831% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では10年・30年 債が小反発。ただ、米経済に弾みがついている兆しが見られるなか、インフレ高進をめぐ る懸念や、米連邦準備理事会(FRB)が予想よりも早期に金融引き締めを開始するとの 見方から、期間が短めの債券は売られ、利回りは数カ月ぶりの高水準に達した。 指標10年債US10YT=RRは5/32高、利回りは2.36%と前日終盤の2.38% から低下した。同利回りは前日、4カ月半ぶりの高水準となる2.399%をつけていた。 30年債US30YT=RRは18/32高、利回りは3.45%と、前日の3.48%から 低下した。 Tボンド先物6月限3USM2は8/32高の135―20/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1/32安の127―29.50/32。 最近発表されている米指標は、多くのエコノミストの予想よりも米経済が幾分強さを増 していることを示している。この日発表された2月の住宅着工許可件数は減少したものの、 許可件数は2008年10月以来の高水準となった。 FRBが長期間にわたり低金利を維持する方針を示す一方、市場では追加的な量的緩和 が実施されるとの見方は後退している。 TDセキュリティーズの首席エコノミスト兼金利戦略主任エリック・グリーン氏は「今 後数営業日、相場は横ばいに推移するだろう。10年債利回りは2.53%を試すことに なる」との見通しを示した。 米債利回りは約4カ月にわたり低水準で推移していたが、前週の米連邦公開市場委員会 (FOMC)で追加量的緩和が実施されなかったことを受け、利回りは上昇している。 BNPパリバの米債トレーダー、リック・クリングマン氏は「売りは7年債や10年債 のみにとどまらず、3年債や5年債でも見られる。FRBがどの程度長期間にわたり低金 利を据え置くかに関する見方を調整する動きとなっている」と述べた。 5年債US5YT=RRはほぼ変わらず、利回りは1.20%。一時1.23%に上昇し、 2011年8月8日以来の高水準となった。 JPモルガン証券が実施した最新の週間調査によると、米国債を「ロング」とする投資 家の割合は25%と前週の21%から上昇した。前週の大幅な売りを背景に、米国債を 「ショート」とする投資家の割合は15%と、前週の23%から低下した。 RBSセキュリティーズのストラテジスト、ウィリアム・オドーネル氏とジョン・ブリ ッグス氏はリサーチノートで、米債相場は新たな高値レンジを試そうとしているようだと し、持続的な弱気相場が始まる兆候は見られないとの見方を示した。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (unch)