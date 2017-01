米金融・債券市場＝上昇、ＦＲＢ買い入れや弱い経済指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2030GMT) 95*07.00(+1*08.00) =3.3802% 前営業日終盤 93*31.00(+0*16.50) =3.4498% 10年債US10YT=RR (2030GMT) 97*13.00(+0*19.00) =2.2942% 前営業日終盤 96*26.00(+0*03.50) =2.3628% 5年債US5YT=RR (2030GMT) 98*23.75(+0*09.00) =1.1375% 前営業日終盤 98*14.75(‐0*00.50) =1.1966% 2年債US2YT=RR (2030GMT) 99*24.75(+0*02.00) =0.3673% 前営業日終盤 99*22.75(‐0*01.00) =0.3995% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では米国債価格が上 昇。米連邦準備理事会(FRB)が大規模な買い入れを実施したほか、財務省の入札が行 われなかったことから、前週の下落で値ごろ感の出た国債への需要が高まった。 2月の米中古住宅販売戸数が予想より弱い内容となったことも債券相場を押し上げた。 30年債US30YT=RR利回りは一時、節目となる200日移動平均の3.3851%を 割り込み、3.3725%まで低下した。終盤の取引では価格が1─5/32高。利回り は3.38%と、前日の3.45%から低下している。 指標10年債US10YT=RRは16/32高、利回りは前日終盤の2.36%から 2.30%に低下している。 Tボンド先物6月限3USM2は1─05/32高の136―25/32。 Tノート先物6月限3TYM2は20.50/32高の128―18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 25.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 24.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (unch)