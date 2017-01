UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、弱い経済指標で安値拾いの買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*05.00(+1*06.00) =3.3837% 前営業日終盤 93*31.00(+0*16.50) =3.4498% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*12.50(+0*18.50) =2.2960% 前営業日終盤 96*26.00(+0*03.50) =2.3628% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*23.50(+0*08.75) =1.1392% 前営業日終盤 98*14.75(‐0*00.50) =1.1966% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75(+0*02.00) =0.3673% 前営業日終盤 99*22.75(‐0*01.00) =0.3995% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 21日の米金融・債券市場では米国債価格が上 昇。2月の米中古住宅販売戸数が予想より弱い内容となったことを材料に、このところの 下落で値ごろ感の出た国債に買いが入った。 30年債US30YT=RR利回りは一時、節目となる200日移動平均の3.3851%を 割り込んだ。終盤の取引では価格が1─1/32高。利回りは3.39%と、前日の 3.45%から低下している。 指標10年債US10YT=RRは16/32高、利回りは前日終盤の2.36%から 2.30%に低下している。 Tボンド先物6月限3USM2は1─05/32高の136―25/32。 Tノート先物6月限3TYM2は20.50/32高の128―18/32。 米国債は前週、景気回復の加速を示す経済指標の発表を受けて下落し、利回りは過去4 カ月半のレンジを上抜けた。 DAデービッドソンの債券取引部門バイスプレジデント、メアリー・アン・ハーレー氏 は、最近の米国債下落は行き過ぎたと指摘し、少なくとも住宅セクターの経済指標がやや 弱い内容となっていることなどを踏まえると、買いが入っても意外ではないとの見方を示 した。 全米リアルター協会(NAR)がこの日発表した2月の中古住宅販売戸数は年率換算で 前月比0.9%減の459万戸と予想外に減少した。半面、住宅在庫は増加に転じた。 市場では、米連邦準備理事会(FRB)がツイストオペの一環として長期債を買い入れ たことも相場を押し上げたとの指摘が聞かれた。 ニューヨーク連銀はこの日、2018年4月から2020年2月までに償還を迎える国 債40億2500万ドルを買い入れた。 投資家の間では、米国債がいずれ再び下落に転じるとの見方も一部で出ている。 米ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁は20日、FRBは政策をこれ以上緩和す るべきではなく、早ければ年内にも利上げを開始する必要性があるかもしれないとの考え を示した。 カボット・マネー・マネジメントの債券運用担当者ウィリアム・ラーキン氏は「長期的 に景気が回復し、経済指標が一段と強くなれば、国債利回りは上昇を続ける可能性が高い」 と話した。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 25.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (unch)