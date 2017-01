米金融・債券市場＝上昇、弱い中国・欧州指標で世界経済への懸念拡大

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2008GMT) 95*15.00(+0*10.00) =3.3665% 前営業日終盤 95*05.00(+1*06.00) =3.3837% 10年債US10YT=RR (2008GMT) 97*16.50(+0*04.00) =2.2817% 前営業日終盤 97*12.50(+0*18.50) =2.2960% 5年債US5YT=RR (2008GMT) 98*26.50(+0*03.00) =1.1196% 前営業日終盤 98*23.50(+0*08.75) =1.1392% 2年債US2YT=RR (2008GMT) 99*24.75( 0*00.00) =0.3675% 前営業日終盤 99*24.75(+0*02.00) =0.3673% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では米国債価格が上 昇。中国とユーロ圏の購買担当者景気指数(PMI)が低下したことを受けて世界経済減 速の懸念が高まり、安全資産への買いが広がった。 ただ、米新規失業保険週間申請件数が2008年2月以来約4年ぶりの低水準となった ことから上値は抑えられ、指標10年債の利回りは200日移動平均を若干上回る水準で 推移した。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは6/32高、利回りは2.28%と前日終盤の 2.30%から低下している。30年債US30YT=RRは10/32高、利回りは前日の 3.39%から3.37%に低下している。 Tボンド先物6月限3USM2は9/32高の137―02/32。 Tノート先物6月限3TYM2は5.50/32高の128―23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (unch)