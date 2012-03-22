米金融・債券市場＝上昇、弱い中国・欧州指標で世界経済への懸念拡大

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2008GMT） 95*15.00（＋0*10.00) =3.3665% 前営業日終盤 95*05.00（＋1*06.00) =3.3837% １０年債US10YT=RR （2008GMT） 97*16.50（＋0*04.00) =2.2817% 前営業日終盤 97*12.50（＋0*18.50) =2.2960% ５年債US5YT=RR （2008GMT） 98*26.50（＋0*03.00) =1.1196% 前営業日終盤 98*23.50（＋0*08.75) =1.1392% ２年債US2YT=RR （2008GMT） 99*24.75（ 0*00.00) =0.3675% 前営業日終盤 99*24.75（＋0*02.00) =0.3673% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２２日 ロイター］ ２２日の米金融・債券市場では米国債価格が上 昇。中国とユーロ圏の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が低下したことを受けて世界経済減 速の懸念が高まり、安全資産への買いが広がった。 ただ、米新規失業保険週間申請件数が２００８年２月以来約４年ぶりの低水準となった ことから上値は抑えられ、指標１０年債の利回りは２００日移動平均を若干上回る水準で 推移した。 終盤の取引で１０年債US10YT=RRは６／３２高、利回りは２．２８％と前日終盤の ２．３０％から低下している。３０年債US30YT=RRは１０／３２高、利回りは前日の ３．３９％から３．３７％に低下している。 Ｔボンド先物６月限3USM2は９／３２高の１３７―０２／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は５．５０／３２高の１２８―２３．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (unch)