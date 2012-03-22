米金融・債券市場＝上昇、弱い中国・欧州指標で世界経済への懸念拡大

Markets |
（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2008GMT） 95*15.00（＋0*10.00) =3.3665% 前営業日終盤 95*05.00（＋1*06.00) =3.3837% １０年債US10YT=RR （2008GMT） 97*16.50（＋0*04.00) =2.2817% 前営業日終盤 97*12.50（＋0*18.50) =2.2960% ５年債US5YT=RR （2008GMT） 98*26.50（＋0*03.00) =1.1196% 前営業日終盤 98*23.50（＋0*08.75) =1.1392% ２年債US2YT=RR （2008GMT） 99*24.75（ 0*00.00) =0.3675% 前営業日終盤 99*24.75（＋0*02.00) =0.3673% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２２日 ロイター］ ２２日の米金融・債券市場では米国債価格が上 昇。中国とユーロ圏の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が低下したことを受けて世界経済減 速の懸念が高まり、安全資産への買いが広がった。 ただ、米新規失業保険週間申請件数が２００８年２月以来約４年ぶりの低水準となった ことから上値は抑えられ、指標１０年債の利回りは２００日移動平均を若干上回る水準で 推移した。 終盤の取引で１０年債US10YT=RRは６／３２高、利回りは２．２８％と前日終盤の ２．３０％から低下している。３０年債US30YT=RRは１０／３２高、利回りは前日の ３．３９％から３．３７％に低下している。 Ｔボンド先物６月限3USM2は９／３２高の１３７―０２／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は５．５０／３２高の１２８―２３．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (unch)
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文