UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、弱い中国・欧州指標で世界経済への懸念拡大

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*15.50(+0*10.50) =3.3656% 前営業日終盤 95*05.00(+1*06.00) =3.3837% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*16.50(+0*04.00) =2.2817% 前営業日終盤 97*12.50(+0*18.50) =2.2960% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*26.25(+0*02.75) =1.1212% 前営業日終盤 98*23.50(+0*08.75) =1.1392% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75( 0*00.00) =0.3675% 前営業日終盤 99*24.75(+0*02.00) =0.3673% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では米国債価格が上 昇。中国とユーロ圏の購買担当者景気指数(PMI)が低下したことを受けて世界経済減 速の懸念が高まり、安全資産への買いが広がった。 ただ、米新規失業保険週間申請件数が約4年ぶりの低水準となったことから上値は抑え られ、指標10年債の利回りは200日移動平均を若干上回る水準で推移した。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは6/32高、利回りは2.28%と前日終盤の 2.30%から低下している。30年債US30YT=RRは10/32高、利回りは前日の 3.39%から3.37%に低下している。 Tボンド先物6月限3USM2は9/32高の137―02/32。 Tノート先物6月限3TYM2は5.50/32高の128―23.50/32。 4キャストの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「取引材料に乏し く売り買いが交錯した」と指摘し、ここ数日の米国債の価格上昇が調整局面における戻し によるものか、あるいは10年債利回りが再び2%に低下するのかどうかをめぐっては、 かなり見方が分かれていると話した。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券セールス・トレーディング部門責任者デー ビッド・コアード氏は「米国債は海外の成長鈍化を示す材料を手掛かりに買われている」 としたほか、前週の値下がりによって値ごろ感が出たことで買われている面もあるとの見 方を示した。 HSBCがこの日発表した3月の中国PMI速報値は総合指数が前月から低下し、5カ 月連続で景況感の分岐点となる50を下回った。総合指数を構成する新規受注は4カ月ぶ りの低水準となった。 また、マークイットが発表した3月のユーロ圏PMI速報値は、独仏の製造業PMIが 予想外に50を下回ったことが響き、予想に反して低下した。 一方、米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は季節調整済みで前週から500 0件減の34万8000件と、2008年2月以来約4年ぶりの低水準となった。 ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメントの首席ポートフォリオ・ストラテジスト、 ブライアン・ジェイコブソン氏は失業保険申請件数のトレンドについて「米経済の成長が 継続し、連邦準備理事会(FRB)による追加緩和の必要性が後退していることを示唆し ている」との見方を示した。 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、ツイストオペの一環として、2022年8月 から2030年5月までに償還を迎える国債20億0800万ドルを買い入れた。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (unch)