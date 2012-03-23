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［ロンドン ２３日 ロイター］ 英国銀行協会（ＢＢＡ）が発表したＬＩＢＯＲ （ロンドン銀行間取引金利）、ロイターのデータから算出した３カ月物ＬＩＢＯＲと ＯＩＳ（オーバーナイト・インデックス・スワップ）のスプレッドは以下の通り。 EURO STERLING DOLLAR O/N 0.26357 (+0.00000) 0.55500 (+0.00000) 0.15300 (-0.00050) 1WK 0.28286 (+0.00000) 0.58531 (+0.00000) 0.19020 (+0.00000) 2WK 0.29714 (+0.00000) 0.61125 (+0.00000) 0.21350 (-0.00050) 1MO 0.36457 (-0.00357) 0.70038 (+0.00000) 0.24125 (-0.00050) 2MO 0.50814 (-0.00500) 0.82838 (+0.00000) 0.35030 (+0.00000) 3MO 0.70986 (-0.00843) 1.03244 (+0.00000) 0.47315 (-0.00050) 6MO 1.05321 (-0.01429) 1.35344 (+0.00000) 0.74090 (+0.00100) 1YR 1.41750 (-0.01143) 1.86681 (+0.00000) 1.05210 (-0.00100) 3MTH LIBOR/OIS SPREAD (BPs) 33 (-3) 53 (-1) 32 (unch)
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