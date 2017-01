米金融・債券市場＝上昇、欧州債務問題や世界経済めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*17.50(+1*02.00) =3.3077% 前営業日終盤 95*15.50(+0*10.50) =3.3656% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*30.00(+0*13.50) =2.2335% 前営業日終盤 97*16.50(+0*04.00) =2.2817% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*00.00(+0*05.75) =1.0839% 前営業日終盤 98*26.25(+0*02.75) =1.1212% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.50(+0*00.75) =0.3557% 前営業日終盤 99*24.75( 0*00.00) =0.3675% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では国債価格が上昇 した。欧州の債務問題や世界経済の減速をめぐる懸念を背景にリスクの低い米国債が買わ れた。 市場関係者によると、買いの大半はショートカバーによるもので、週末に欧州の財政や 中東に関連するニュースが出ることを警戒して、米国債の売り持ち高を減らす動きが広が った。 SGアメリカス・セキュリティーズの国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「欧 州をめぐる懸念がやや高まっている。利回りは最近の高水準から低下している」と指摘し た。 ギリシャの無秩序なデフォルト(債務不履行)は回避されたものの、ポルトガルやスペ インが歳出抑制や債務削減目標を達成できず、金融支援を余儀なくされる可能性をトレー ダーは警戒し始めている。 指標10年債US10YT=TWEBは12/32高の97─28/32。利回りは2.239 %と前日終盤から4ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=TWEBは29/32高の96─7/32。利回りは3.31%と、前 日終盤から5bp低下した。 多くのアナリストは10年債利回りが2.10─2.40%と、これまでのレンジより 25bp程度高い水準で推移すると予想している。 来週は合計990億ドルの国債入札が行なわれるが、債券の需要がこのところ再び高ま っていることが追い風となる可能性がある。 米債券運用会社パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIM CO)のビル・グロース共同最高投資責任者(CI0)はツイッターで、債券の強気相場 は「終わった可能性がある」とする一方、弱気相場は「依然としてまだ先だ」との見方を 示した。 Tボンド先物6月限3USM2は24/32高の137―26/32。 Tノート先物6月限3TYM2は10/32高の129―01.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 25.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (+0.75)