3月の米輸入物価は＋1.3％、輸出物価は＋0.8％＝労働省

［１１日 ロイター］ 米労働省が発表した輸出・輸入物価統計は以下のとおり。 （2000＝100、前月比％、季節調整前） 3月 2月 前回 前年比 全輸入 1.3 -0.1 0.4 3.4 石油 4.3 0.4 1.8 9.6 非石油 0.3 -0.1 -0.2 1.4 食品・飼料・飲料 1.8 -2.8 -3.0 -0.3 工業供給品 3.0 0.3 1.3 5.8 資本財 0.2 unch -0.1 1.1 自動車・同部品 0.3 unch unch 3.0 消費財（自動車除く） unch unch unch 2.7 3月 2月 前回 前年比 全輸出 0.8 0.4 0.4 0.9 農業 2.7 -0.6 -0.9 -5.5 非農業 0.5 0.5 0.5 1.7 食品・飼料・飲料 2.9 -0.6 -0.8 -0.5 工業供給品 1.2 1.1 1.1 -0.2 資本財 0.2 0.2 0.2 1.3 自動車・同部品 0.2 0.3 0.2 2.6 消費財（自動車除く） 0.3 0.1 0.3 2.9 エコノミスト予想（ロイター調査） 輸入物価 +0.8 pct 輸出物価 +0.4 pct