UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇し長期債利回り4週間ぶり低水準、雇用統計の影響続く

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2130GMT) 98*20.00(+0*07.00) =3.1967% 前営業日終盤 98*13.00(+2*07.00) =3.2082% 10年債US10YT=RR (2130GMT) 99*18.50( 0*00.00) =2.0474% 前営業日終盤 99*18.50(+1*05.50) =2.0474% 5年債US5YT=RR (2130GMT) 100*14.25(‐0*02.75) =0.9082% 前営業日終盤 100*17.00(+0*18.00) =0.8906% 2年債US2YT=RR (2130GMT) 99*27.75(+0*00.25) =0.3176% 前営業日終盤 99*27.50(+0*01.25) =0.3215% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では国債価格が上昇し、 長期債の利回りが4週間ぶり低水準となった。前週末に発表された弱い米雇用統計の影響 がこの日も続いた。 3月の非農業部門雇用者数は前月比12万人増と、予想の20万3000人増を大幅に 下回った。雇用統計を受けて経済に対する懸念が再燃、連邦準備理事会(FRB)が追加 緩和に踏み切るとの観測が再び強まった。 この日の米株式市場では主要3指数が揃って1%以上下落。国債市場へ資金が逃避し、 S&P総合500種.SPXは一時、3週間超ぶり安値をつけた。 欧州市場がイースターマンデーで休場となるなか、出来高は低水準だった。 指標10年債US10YT=RRは2/32高。利回りが2.04%と、6日終了時点の 2.06%から低下した。 30年債US30YT=RRは11/32高。利回りは3.19%。6日終盤時点では 3.22%だった。 10年債と30年債の利回りはともに、約4週間ぶり低水準となった。 4キャストの金利ストラテジスト、ゲンナジー・ゴールドバーグ氏は「6日の弱い雇用 統計の影響が続いている」と指摘。現在の困難な経済状況を脱する道のりは、一方向に進 むばかりではないことを示しているとし、市場は経済指標をやや楽観しすぎていたとの見 方を示した。 FRBは今週、ツイストオペで短期債の売却と長期債の買い入れを実施する。また米財 務省は10―12日に、総額660億ドルの3・10・30年債の入札を実施する。 雇用統計発表前は、米経済の安定した改善を示す一連の経済指標で、FRBが国債の追 加買い入れや新たなモーゲージ担保証券(MBS)買い入れプログラムを実施するとの期 待は後退していた。市場参加者の間では、直近の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録 について、追加緩和実施に向けたハードルが極めて高いことを意味しているとの見方が出 ていた。 しかし、この日のアナリストのコメントでは、ほんの1週間前には期待できないとみら れていた追加緩和について、1週間前ほど期待薄ではないとの声が広く聞かれた。 イースターマンデーで他の市場が休場となったことや、主要な米経済指標の発表がなか ったこともあり、6日の雇用統計は、一段と市場動向に影響したとみられる。 UBS証券の金利戦略部門責任者、マイク・シューマッハ氏は、雇用統計に加えて、米 国債の取引活動を動かした要因として、モーゲージ債のコンベクシティ・ヘッジングを指 摘した。同氏は「最も際立ったネガティブ・コンベクシティがみられるのは、10年債利 回りの2.10%水準だ」と話した。 Tボンド先物6月限3USM2は11/32高の140─19/32。 Tノート先物6月限3TYM2は03/32高の131―4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 28.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 27.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (unch)