米金融・債券市場＝上昇し指標債利回り2％割り込む、経済懸念から需要高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2040GMT) 99*29.50(+1*09.50) =3.1289% 前営業日終盤 98*20.00(+0*07.00) =3.1967% 10年債US10YT=RR (2040GMT) 100*04.50(+0*18.00) =1.9841% 前営業日終盤 99*18.50( 0*00.00) =2.0474% 5年債US5YT=RR (2040GMT) 100*22.75(+0*08.50) =0.8536% 前営業日終盤 100*14.25(‐0*02.75) =0.9082% 2年債US2YT=RR (2040GMT) 99*29.50(+0*01.75) =0.2898% 前営業日終盤 99*27.75(+0*00.25) =0.3176% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 世界経済成長への懸念から安全資産とされる米国債の需要が高まり、指標債利回りはここ 4週間余りで初めて2%を割り込んだ。 スペイン10年債ES10YT=TWEB利回りが上昇し節目となる6%に迫ったことから、欧 州債務問題をめぐる懸念も再び強まった。 3月の中国貿易収支は予想外の黒字となったものの、輸入の伸びがエコノミスト予想を 下回り、同国経済が減速しているとの見方が裏付けられたことも、成長をめぐる懸念が強 まる要因となった。 安全資産としての国債需要を反映し、この日実施された3年債入札は、外国中銀を含む 間接入札の落札比率が2011年8月以来の高水準となった。 指標10年債US10YT=RRは18/32高、利回りは1.984%と、前日終盤の 2.05%から低下し、3月8日以来の低水準となった。 30年債US30YT=RRは1―8/32高。利回りが3.13%。前日終盤は3.20% だった。 Tボンド先物6月限3USM2は26/32高の141─13/32。 Tノート先物6月限3TYM2は14.50/32高の131―19/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (+2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 31.00 (+2.25) U.S. 5-year dollar swap spread 29.75 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (+2.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (+1.25)