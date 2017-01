UPDATE1: 米金融・債券市場＝反落、欧州財政問題めぐる懸念後退や10年債入札で　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*20.00(‐1*09.00) =3.1967% 前営業日終盤 99*29.00(+1*09.00) =3.1297% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*21.50(‐0*14.50) =2.0368% 前営業日終盤 100*04.00(+0*17.50) =1.9858% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*18.00(‐0*04.75) =0.8840% 前営業日終盤 100*22.75(+0*08.50) =0.8536% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.00(‐0*00.50) =0.2978% 前営業日終盤 99*29.50(+0*01.75) =0.2898% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では国債価格が反落。 欧州の財政問題をめぐる懸念後退や、この日実施された10年債入札が相場を圧迫した。 欧州中央銀行(ECB)のクーレ専務理事はこの日、スペインに対するネガティブな反 応は、同国政府が改革に取り組んでいることを踏まえると正当化できない、との見解を表 明。最近活用していないものの、ECBには国債買い入れプログラムという介入手段があ るとの発言が欧州債務危機への懸念を一部和らげ、米国債への逃避買いが後退した。 株価の主要3指数が反発したことも圧迫要因になったとみられる。 財務省が実施した210億ドルの10年債入札(リオープン=銘柄統合)はおおむね市 場予想と一致する結果となった。ただ、債券相場が前月の下落から割高感のある水準まで 戻していたことから、入札に関するデータの一部は、需要の弱さを示す格好となった。 指標10年債US10YT=RRは終盤、12/32安、利回りは2.03%となった。前日 は1.96%と、3月初め以来の低水準をつけていた。 10年債の価格は、入札結果の発表を受けてわずかに下げ幅を拡大。利回りは一時的に この日の最高水準となる2.05%まで上昇した。 30年債US30YT=RRは1―3/32安、利回りは3.19%。前日終了時点では 3.13%だった。 財務省は12日、今週最後となる130億ドルの30年債入札(リオープン=銘柄統合) を実施する。入札で、相場は12日も引き続き圧迫される可能性があるが、スペインの債 務問題や世界経済の成長鈍化をめぐる懸念から、今週の入札が終われば、米国債が上昇し やすい環境になる公算が大きい。 欧州情勢を重視する姿勢は変わっておらず、債務危機が再燃すれば、政策担当者がどの ように対応するのか、依然として関係者は注目している。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門マネージング・ディレクター、キ ム・ルパート氏は「株価が急落するようなことがあれば、各国中銀は対応に動くという感 じがある」と指摘。10年債入札について、相場はほとんど動かなかったとしたうえで 「やや精彩を欠いた。2%の利回りでは満足できない人々がいる」と話した。 バークレイズ・キャピタルの米国債トレーディング部門共同責任者、チャールズ・パー カー氏は、12日の30年債入札について、利回りが現在の水準よりも3、4ベーシスポ イント(bp)高くなる可能性があるとの見方を示した。同氏は、長期債の下落が続け ば、流通市場での10年債利回りはさらに2、3bp上昇するだろうと話した。 連邦準備理事会(FRB)は、11日発表した地区連銀経済報告(ベージュブック) で、2月半ばから3月下旬にかけて、米経済は引き続き緩やかに成長しているとの認識を 示す一方、生産・消費者ともに、ガソリン高などエネルギー製品の価格上昇を懸念し始め ていると指摘した。 国債相場は、ベージュブックには反応薄だった。 Tボンド先物6月限3USM2は20/32安の140─25/32。 Tノート先物6月限3TYM2は8.50/32安の131―10.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 28.50 (-2.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (-0.50)