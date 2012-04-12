上海外為市場＝人民元は対ドルで上昇、終値6.3073元

Investing |
［上海 １２日 ロイター］ １２日の上海外国為替市場の人民元相場CNY=CFXSは、対ドルで１ドル＝６．３０７３元と、前営業日の６．３０８１元から元高・ドル安で終了した。
中国人民銀行（中央銀行）はこの日、基準値CNY=SAECを１ドル＝６．２９８４元に設定した。
オフショアのドル・人民元のノンデリバラブル・フォワード（ＮＤＦ）市場は、ドル・人民元の１年物ＮＤＦCNY1YNDFOR=が６．３３００元。前営業日終値は６．３４１０元。
人民元の対円相場JPYCNY=CFXSは１００円＝７．７８４４元（前営業日終値は７．８１３９元）、対ユーロEURCNY=CFXSは８．２７２４元（同８．２７６５元）で、それぞれ取引を終えた。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
外国為替フォーラム
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文