〔表〕米30年債リオープン入札の最高落札利回りは3.230％＝財務省

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［ワシントン １２日 ロイター］ 米財務省によると、３０年債（リオープン＝銘柄 統合）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 3.230％ 平均落札利回り 3.171％ 最低落札利回り 3.100％ 落札価格 97.993453 最高利回り落札比率 23.17％ カバー（応札倍率） 2.76倍 （以下の単位はドル） 落札総額 13,000,009,800 応札総額 35,884,730,300 競争入札 12,994,979,500 非競争入札 5,030,300 ＮＹ連銀地区落札 2,365,458,100 プライマリーディーラー応札 24,762,000,000 プライマリーディーラー落札 7,269,377,500 直接入札者応札 4,450,250,000 直接入札者落札 1,739,567,000 間接入札者応札 6,667,450,000 間接入札者落札 3,986,035,000 発行日 2012年4月16日 償還日 2042年2月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912810QU5
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