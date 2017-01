米金融・債券市場＝続落、30年債入札に備える動きが圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2048GMT) 98*09.00(‐0*11.00) =3.2149% 前営業日終盤 98*20.00(‐1*09.00) =3.1967% 10年債US10YT=RR (2048GMT) 99*16.50(‐0*05.00) =2.0545% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*14.50) =2.0368% 5年債US5YT=RR (2048GMT) 100*16.50(‐0*01.50) =0.8936% 前営業日終盤 100*18.00(‐0*04.75) =0.8840% 2年債US2YT=RR (2048GMT) 99*29.50(+0*00.50) =0.2899% 前営業日終盤 99*29.00(‐0*00.50) =0.2978% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では国債価格が総じ て続落。ただ、この日の下落要因の大部分は、30年債入札に備える動きだったとみられ、 入札終了後、下げ幅は縮小した。 今週最後となった130億ドルの30年債入札は、最高落札利回りが3.23%となり、 入札時の流通市場での30年債利回りと一致した。 株価の主要3指数がそろって1%超上昇したことも米国債を圧迫した。スペインなど欧 州重債務国の国債利回り上昇への懸念が後退したことや、米国企業の決算に対する前向き な見方が株価を支援した。 指標10年債US10YT=RRは7/32安、利回りが2.06%。前日終盤時点の 2.04%から上昇した。 30年債US30YT=RRは14/32安。利回りが3.22%。前日は3.19%だった。 Tボンド先物6月限3USM2は10/32安の140─15/32。 Tノート先物6月限3TYM2は06/32安の131―4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 27.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 27.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (-0.25)