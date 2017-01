米金融・債券市場＝上昇、弱い中国ＧＤＰや欧州債務への懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*26.00(+1*16.00) =3.1346% 前営業日終盤 98*10.00(‐0*10.00) =3.2132% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*03.00(+0*19.00) =1.9893% 前営業日終盤 99*16.00(‐0*05.50) =2.0563% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*23.00(+0*06.50) =0.8516% 前営業日終盤 100*16.50(‐0*01.50) =0.8936% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75(+0*01.25) =0.2700% 前営業日終盤 99*29.50(+0*00.50) =0.2899% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では国債価格が上昇 し、指標10年債利回りは節目とされる2%を割り込んだ。株価の下落や経済成長をめぐ る懸念で安全資産とされる米国債の買いを後押しした。 この日発表された第1・四半期の中国国内総生産(GDP)伸び率が前年比8.1%と 約3年ぶりの低水準となったことや、スペイン・イタリア国債の利回り上昇を受けて、経 済や金融問題に対する懸念が再び強まった。スペイン国債の債務保証コストは、過去最高 水準に達した。 UBS証券の金利ストラテジスト、クリス・アーレンズ氏は、週末を前に米国債をアン ダーウエートとすることに投資家は消極的だったと指摘した。今週の入札も無事消化され たとし「関係者は、もうしばらく国債を保有していたい心境だろう。現在の欧州の動向に より、不安感が広がっている」との見方を示した。 その上で「来週、再来週の新規失業保険申請件数がどうなるかに誰もが注目している」 と話した。 指標10年債US10YT=RRは18/32高、利回りが1.99%。前日終盤の2.06 %から低下した。10年債利回りは昨年9月、少なくとも60年ぶり水準となる1.67 %まで低下した。 30年債US30YT=RRは1―11/32高。利回りは3.14%。前日終盤は3.21 %だった。 連邦準備理事会(FRB)はこの日、2036年2月15日から2041年8月15日 までに償還を迎える国債18億3300万ドルを買い入れた。 この日発表された米経済指標は、3月の米消費者物価指数(CPI)総合指数が前月比 0.3%上昇したもののエコノミスト予想と一致し、相場にはほとんど影響しなかった。 ロイター/ミシガン大学の4月の米消費者信頼感指数(速報値)は前月からわずかに低 下し、相場を支援した。 Tボンド先物6月限3USM2は31/32高の141─14/32。 Tノート先物6月限3TYM2は12.50/32高の131―17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.25 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 29.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (+0.75)