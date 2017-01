米金融・債券市場＝上昇、欧州の政局不安で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2005GMT) 100*26.00(+0*21.50) =3.0830% 前営業日終盤 100*04.50(+0*04.00) =3.1176% 10年債US10YT=RR (2005GMT) 100*18.50(+0*07.00) =1.9349% 前営業日終盤 100*11.50(+0*02.50) =1.9594% 5年債US5YT=RR (2005GMT) 100*28.25(+0*03.75) =0.8171% 前営業日終盤 100*24.50(+0*00.50) =0.8413% 2年債US2YT=RR (2005GMT) 99*31.50(+0*00.75) =0.2581% 前営業日終盤 99*30.75( 0*00.00) =0.2702% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。10年債利回りは2カ月ぶり低水準となった。フランスやオランダといった欧州の政 局不安を背景に株式や商品(コモディティ)が売られ、米国債や独連邦債に買いが入った。 10年債価格US10YT=RRは7/32高。利回りは1.93%と前週末から約3ベーシ スポイント(bp)低下した。トレードウエブによると一時1.91%と今年2月28日 以来の低水準をつけたものの、ケイ線上の抵抗線に阻まれたという。 Tボンド先物6月限3USM2は24/32高の142─23/32。 Tノート先物6月限3TYM2は10/32高の131―31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 30.75 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 30.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (+0.50)