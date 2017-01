UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、欧州の政局不安で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*22.00(+0*17.50) =3.0894% 前営業日終盤 100*04.50(+0*04.00) =3.1176% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*17.00(+0*05.50) =1.9401% 前営業日終盤 100*11.50(+0*02.50) =1.9594% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*27.75(+0*03.25) =0.8203% 前営業日終盤 100*24.50(+0*00.50) =0.8413% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25(+0*00.50) =0.2621% 前営業日終盤 99*30.75( 0*00.00) =0.2702% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。10年債利回りは2カ月ぶり低水準となった。フランスやオランダといった欧州の政 局不安を背景に株式や商品(コモディティ)が売られ、米国債や独連邦債に買いが入った。 10年債価格US10YT=RRは7/32高。利回りは1.93%と前週末から約3ベーシ スポイント(bp)低下した。トレードウエブによると一時1.91%と今年2月28日 以来の低水準をつけたものの、ケイ線上の抵抗線に阻まれたという。 22日に投票が行われたフランスの大統領選挙は、野党・社会党のオランド候補が再選 を目指す現職のサルコジ大統領を抑え、首位に立った。得票は過半数に届かず、5月6日 の決選投票でサルコジ大統領と対決することが決まった。 一方、オランダのルッテ首相は、財政再建策をめぐる与野党の意見対立を背景に、ベア トリックス女王に内閣総辞職を申し出た。これを受け、早ければ6月にも総選挙が実施さ れる可能性が出てきた。 LPLフィナンシャル(サンディエゴ)の債券ストラテジスト、アンソニー・バレリ氏 は「欧州のリーダーシップに対する投資家の信頼が損なわれる恐れがある」と述べた。 スペインでは財政問題をめぐる懸念から10年国債利回りES10YT=RRが持続不可能と される6%を超えて推移するなど、ユーロ圏の債務不安は再び広がりを見せている。 こうしたなか、欧州の不安定な動向は翌24日から2日間の日程で開かれる米連邦公開 市場委員会(FOMC)にも影を落とす可能性がある。今回の会合では、量的緩和第3弾 (QE3)に踏み切る公算は小さいものの、事実上のゼロ金利政策は維持される見通し。 30年債US30YT=RRは19/32高。一時1ポイント強値上がりした。利回りは前週 末から3bp低下し3.09%。2月29日以来の低水準付近で推移した。 今週は、総額990億ドル規模の米国債入札が行われる。内訳は24日に350億ドル の2年債、25日に350億ドルの5年債、26日に290億ドルの7年債。市場では、 欧州をめぐる不安を背景に、入札は底堅い結果になると予想されている。 Tボンド先物6月限3USM2は24/32高の142─23/32。 Tノート先物6月限3TYM2は10/32高の131―31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 30.75 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 30.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (+0.50)