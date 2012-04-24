〔表〕米2年債入札の最高落札利回りは0.270％＝財務省

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［ワシントン ２４日 ロイター］ 米財務省によると、２年債入札（ダッチ方式） の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.270％ 平均落札金利 0.250％ 最低落札金利 0.207％ 落札価格 99.960135 最高利回り落札比率 99.89％ カバー（応札倍率） 3.76倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,135,000 応札総額 131,588,443,700 競争入札 34,837,391,300 非競争入札 162,743,700 ＮＹ連銀地区落札 940,358,300 プライマリーディーラー応札 96,986,000,000 プライマリーディーラー落札 20,916,839,700 直接入札者応札 18,468,000,000 直接入札者落札 2,725,000,000 間接入札者応札 15,971,700,000 間接入札者落札 11,195,551,600 発行日 2012年4月30日 償還日 2014年4月30日 ＣＵＳＩＰ番号 912828SR2
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