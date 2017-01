米金融・債券市場＝下落、欧州の底堅い入札で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2005GMT) 100*03.00(‐0*19.00) =3.1200% 前営業日終盤 100*22.00(+0*17.50) =3.0894% 10年債US10YT=RR (2005GMT) 100*09.50(‐0*07.50) =1.9664% 前営業日終盤 100*17.00(+0*05.50) =1.9401% 5年債US5YT=RR (2005GMT) 100*24.50(‐0*03.25) =0.8412% 前営業日終盤 100*27.75(+0*03.25) =0.8203% 2年債US2YT=RR (2005GMT) 99*30.75(‐0*00.50) =0.2703% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.50) =0.2621% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。スペインやオランダの国債入札が底堅い結果となり、欧州の債務問題波及をめぐる懸 念がやや和らいだ。一方、米経済統計の内容は強弱まちまちで、経済成長への不安も意識 される格好となった。 10年債価格US10YT=RRは8/32安。利回りは1.97%と前日から3ベーシスポ イント(bp)上昇した。 Tボンド先物6月限3USM2は14/32安の142─09/32。 Tノート先物6月限3TYM2は6.50/32安の131―25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 30.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+0.25)