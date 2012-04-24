米金融・債券市場＝下落、欧州の底堅い入札で

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2005GMT） 100*03.00（‐0*19.00) =3.1200% 前営業日終盤 100*22.00（＋0*17.50) =3.0894% １０年債US10YT=RR （2005GMT） 100*09.50（‐0*07.50) =1.9664% 前営業日終盤 100*17.00（＋0*05.50) =1.9401% ５年債US5YT=RR （2005GMT） 100*24.50（‐0*03.25) =0.8412% 前営業日終盤 100*27.75（＋0*03.25) =0.8203% ２年債US2YT=RR （2005GMT） 99*30.75（‐0*00.50) =0.2703% 前営業日終盤 99*31.25（＋0*00.50) =0.2621% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２４日 ロイター］ ２４日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。スペインやオランダの国債入札が底堅い結果となり、欧州の債務問題波及をめぐる懸 念がやや和らいだ。一方、米経済統計の内容は強弱まちまちで、経済成長への不安も意識 される格好となった。 １０年債価格US10YT=RRは８／３２安。利回りは１．９７％と前日から３ベーシスポ イント（ｂｐ）上昇した。 Ｔボンド先物６月限3USM2は１４／３２安の１４２─０９／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は６．５０／３２安の１３１―２５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 30.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+0.25)