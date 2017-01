UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、欧州の底堅い入札で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*30.00(‐0*24.00) =3.1281% 前営業日終盤 100*22.00(+0*17.50) =3.0894% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*07.50(‐0*09.50) =1.9735% 前営業日終盤 100*17.00(+0*05.50) =1.9401% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*23.50(‐0*04.25) =0.8476% 前営業日終盤 100*27.75(+0*03.25) =0.8203% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75(‐0*00.50) =0.2703% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.50) =0.2621% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。スペインやオランダの国債入札が底堅い結果となり、欧州の債務問題波及をめぐる懸 念がやや和らいだ。一方、米経済統計の内容は強弱まちまちで、経済成長への不安も意識 される格好となった。 10年債価格US10YT=RRは8/32安。利回りは1.97%と前日から3ベーシスポ イント(bp)上昇した。 こうしたなか、米連邦公開市場委員会(FOMC)がこの日から2日間の日程で始まっ た。市場では、欧州での根強い債務不安や米経済の減速懸念にかかわらず、米連邦準備理 事会(FRB)が今回、量的緩和第3弾(QE3)の早期実施を示唆することはないとみ られている。 コモンファンド(コネティカット州)の首席市場ストラテジスト、マイケル・ストロー ス氏は「欧州不安を背景にこれまで米国債に質への逃避資金が流れ込んでいたが、ここに きて、米10年国債利回りの2%割れを正当化することが困難になっている」と述べた。 週内に行われる総額990億ドルの国債入札の皮切りとなった、2年債350億ドルの 入札は、利回りの低下に伴い一部投資家が様子見姿勢を強め、最高落札金利は0.27%、 落札総額に対する直接入札者落札の割合は7.8%と、2011年2月以来の低水準と なった。 30年債US30YT=RRは19/32安、利回りは3.12%で前日から3bp上昇した。 出来高は前日から持ち直したものの、トレードウエブによると、依然60日平均を10 %程度下回った。 翌25日の見通しについては、5年債入札に続いてFOMC声明が発表され、相場は振 れやすくなる可能性もあるとみられている。FOMCに関する予定は、声明発表が米東部 時間午後零時半(日本時間26日午前1時半)前後、最新経済見通し発表が午後2時(同 午前3時)前後、バーナンキFRB議長の記者会見が午後2時15分(同午前3時15分) 前後となっている。 キャピタル・エコノミクス(トロント)の首席米国エコノミスト、ポール・アシュワー ス氏は「前回会合の議事録では、追加資産買い入れに対する当局者らの意欲がほとんどう かがえず、3月の雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回ったことも、大きな 状況変化にはつながっていない」と指摘。「FRBにとっては、景気動向を見極める上で 様子見姿勢をとることが最善の選択となるのではないか」と語った。 Tボンド先物6月限3USM2は14/32安の142─09/32。 Tノート先物6月限3TYM2は6.50/32安の131―25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 30.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+0.25)