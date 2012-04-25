（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 1338GMT 13070.59（＋69.03） 寄り付き 12997.69（‐ 3.87） 前営業日終値 13001.56（＋74.39） ナスダック総合.IXIC 1338GMT 3015.28（＋53.68） 寄り付き 3013.65（＋52.05） 前営業日終値 2961.60（‐ 8.85） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 1338GMT 1386.50（＋14.53） 寄り付き 1372.11（＋ 0.14） 前営業日終値 1371.97（＋ 5.03） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２５日 ロイター］ ２５日の米国株式市場は上昇して寄り付いた。 米アップル( AAPL.O )が前日の取引終了後に発表した第２・四半期（１─３月）決算が予想 を上回ったことを受け米企業業績に対する楽観的な見方が台頭し、株価を押し上げている。