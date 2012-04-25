第4四半期の米雇用コスト指数、＋0.5％に改定＝労働省

［２５日 ロイター］ 米労働省は２５日、昨年第４・四半期の雇用コスト指数を前回 の０．４％上昇から０．５％上昇に改定した。 賃金・給与は０．４％上昇から０．３％上昇に、諸手当は０．６％上昇から０．７％上 昇にそれぞれ修正した。詳細は以下の通り。 以下に終了する3カ月： （季節調整後） （前期比％） 2011.12 前回 雇用コスト 0.5 0.4 賃金・給与 0.3 0.4 諸手当 0.7 0.6 連邦・地方政府 0.3 0.3 財生産 0.7 0.6 サービス生産 0.4 0.4 民間 0.5 0.4 （２００５年＝１００） 2011.12 前回 雇用コスト指数 115.7 115.6