米金融・債券市場＝長期国債が下落、ＦＯＭＣ受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2030GMT) 99*17.00(‐0*13.00) =3.1492% 前営業日終盤 99*30.00(‐0*24.00) =3.1281% 10年債US10YT=RR (2030GMT) 100*04.00(‐0*03.50) =1.9858% 前営業日終盤 100*07.50(‐0*09.50) =1.9735% 5年債US5YT=RR (2030GMT) 100*24.75(+0*01.25) =0.8395% 前営業日終盤 100*23.50(‐0*04.25) =0.8476% 2年債US2YT=RR (2030GMT) 99*30.75( 0*00.00) =0.2696% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*00.50) =0.2703% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では、長期国債の価 格が軟調となる一方、中期国債は底堅く推移した。米連邦準備理事会(FRB)はこの日 発表した連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、政策金利を少なくとも2014年末ま で据え置く方針を確認する一方、年内の追加刺激策実施の可能性に関する手掛かりはほと んど示さなかった。 10年債価格US10YT=RRは4/32安。利回りは1.99%。一時2.04%をつけ た。前日は1.97%だった。 Tボンド先物6月限3USM2は11/32安の141─30/32。 Tノート先物6月限3TYM2は3/32安の131―22/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 30.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -28.75 (-0.25)