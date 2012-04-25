米金融・債券市場＝長期国債が下落、ＦＯＭＣ受け

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2030GMT） 99*17.00（‐0*13.00) =3.1492% 前営業日終盤 99*30.00（‐0*24.00) =3.1281% １０年債US10YT=RR （2030GMT） 100*04.00（‐0*03.50) =1.9858% 前営業日終盤 100*07.50（‐0*09.50) =1.9735% ５年債US5YT=RR （2030GMT） 100*24.75（＋0*01.25) =0.8395% 前営業日終盤 100*23.50（‐0*04.25) =0.8476% ２年債US2YT=RR （2030GMT） 99*30.75（ 0*00.00) =0.2696% 前営業日終盤 99*30.75（‐0*00.50) =0.2703% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２５日 ロイター］ ２５日の米金融・債券市場では、長期国債の価 格が軟調となる一方、中期国債は底堅く推移した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）はこの日 発表した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明で、政策金利を少なくとも２０１４年末ま で据え置く方針を確認する一方、年内の追加刺激策実施の可能性に関する手掛かりはほと んど示さなかった。 １０年債価格US10YT=RRは４／３２安。利回りは１．９９％。一時２．０４％をつけ た。前日は１．９７％だった。 Ｔボンド先物６月限3USM2は１１／３２安の１４１─３０／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は３／３２安の１３１―２２／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 30.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -28.75 (-0.25)