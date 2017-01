UPDATE2: 米金融・債券市場＝長期国債が下落、ＦＯＭＣ受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*15.00(‐0*15.00) =3.1525% 前営業日終盤 99*30.00(‐0*24.00) =3.1281% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*03.50(‐0*04.00) =1.9875% 前営業日終盤 100*07.50(‐0*09.50) =1.9735% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*24.50(+0*01.00) =0.8411% 前営業日終盤 100*23.50(‐0*04.25) =0.8476% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75( 0*00.00) =0.2696% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*00.50) =0.2703% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では、長期国債の価 格が軟調となる一方、中期国債は底堅く推移した。米連邦準備理事会(FRB)はこの日 発表した連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、政策金利を少なくとも2014年末ま で据え置く方針を確認する一方、年内の追加刺激策実施の可能性に関する手掛かりはほと んど示さなかった。 10年債価格US10YT=RRは4/32安。利回りは1.99%。一時2.04%をつけ た。前日は1.97%だった。 経済見通しの発表を受け、国債利回りは一時的に上昇した。見通しでは2012年の国 内総生産(GDP)成長率予想が強まる一方、13・14年は反対に弱まった。 全般的には、FOMCでの決定が現状維持となったことで、市場の関心は来週末に発表 される雇用統計に移行したという。 ブルエット&ウッズ(ニューヨーク)の国債・政府機関債トレーディング部長、ジェー ムズ・ニューマン氏は、「この日の材料で、現在の相場の方向感が何か変わったとの確証 は得られなかった」と指摘。「雇用情勢がFRBを動かす要因になっており、今後は大統 領選の行方をも左右することになる」と述べた。 朝方発表された3月の耐久財受注は、前月比4.2%減と、2009年1月以来の大幅 な減少となった。統計を受けて国債価格は一時的に下げ渋った。 5年債US5YT=RRは1/32高、利回りは0.84%と変わらず。 30年債US30YT=RRは14/32安、利回りは3.15%で前日の3.13%から上 昇した。 この日行われた5年債350億ドルの入札は、海外勢や大手機関投資家を含む間接入札 者などからの引き合いが予想外にみられた。最高落札金利は0.887%と昨年12月に つけた過去最低の0.880%に迫り、全体の応札も過去3カ月間で最も堅調となった。 翌26日には週内の入札の締めくくりとなる7年債290億ドルの入札が行われる。 Tボンド先物6月限3USM2は11/32安の141─30/32。 Tノート先物6月限3TYM2は3/32安の131―22/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 30.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -28.75 (-0.25)