米国株式市場・序盤＝寄り付きは小幅安、米新規失業保険週間申請件数受け

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（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 1339GMT 13106.46（＋15.74） 寄り付き 13090.11（‐ 0.61） 前営業日終値 13090.72（＋89.16） ナスダック総合.IXIC 1339GMT 3036.77（＋ 7.14） 寄り付き 3029.62（‐ 0.01） 前営業日終値 3029.63（＋68.03） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 1339GMT 1389.81（‐ 0.88） 寄り付き 1390.64（‐ 0.05） 前営業日終値 1390.69（＋18.72） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２６日 ロイター］ ２６日の米国株式市場は若干下落して寄り付い た後、前日比ほぼ横ばいで推移している。朝方発表された米新規失業保険週間申請件数が 予想ほど減少しなかったことを受け、米経済が減速している可能性が示された。
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