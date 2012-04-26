米金融・債券市場＝上昇、米失業保険申請や欧州指標受け

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2005GMT） 100*02.00（＋0*19.00) =3.1216% 前営業日終盤 99*15.00（‐0*15.00) =3.1525% １０年債US10YT=RR （2005GMT） 100*15.00（＋0*11.50) =1.9471% 前営業日終盤 100*03.50（‐0*04.00) =1.9875% ５年債US5YT=RR （2005GMT） 100*06.75（ N / A ) =0.8318% 前営業日終盤 100*24.50（＋0*01.00) =0.8411% ２年債US2YT=RR （2005GMT） 99*31.25（＋0*00.50) =0.2618% 前営業日終盤 99*30.75（ 0*00.00) =0.2696% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２６日 ロイター］ ２６日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。週間の新規失業保険申請件数が失望を誘う内容となったことに反応したほか、欧州の 経済指標が予想を下回ったことも買い材料になったという。 １０年債価格US10YT=RRは１１／３２高。利回りは１．９５％と前日から４ベーシス ポイント（ｂｐ）低下した。価格は一時１６／３２高、利回りは１．９３％となる場面も みられた。 Ｔボンド先物６月限3USM2は１１／３２高の１４２─０９／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は７．５０／３２高の１３１―２９．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 30.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 29.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+0.25)