UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、米失業保険申請や欧州指標受け

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*00.00(+0*17.00) =3.1249% 前営業日終盤 99*15.00(‐0*15.00) =3.1525% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*15.00(+0*11.50) =1.9471% 前営業日終盤 100*03.50(‐0*04.00) =1.9875% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*07.00( N / A ) =0.8302% 前営業日終盤 100*24.50(+0*01.00) =0.8411% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25(+0*00.50) =0.2618% 前営業日終盤 99*30.75( 0*00.00) =0.2696% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。週間の新規失業保険申請件数が失望を誘う内容となったことに反応したほか、欧州の 経済指標が予想を下回ったことも買い材料になったという。 10年債価格US10YT=RRは11/32高。利回りは1.95%と前日から4ベーシス ポイント(bp)低下した。価格は一時16/32高、利回りは1.93%となる場面も みられた。 ソーンバーグ・インベストメント・マネジメント(ニューメキシコ州)のポートフォリ オ・マネジャー、ジェイソン・ブレイディ氏は「欧米指標の悪化がみられ、米国債の買い につながっている」と述べた。 4月21日終了週の新規失業保険週間申請件数は、前週比1000件減の 38万8000件と小幅な減少にとどまった。一方、3月の住宅販売保留指数は前月比 4.1%上昇の101.4と、2010年4月以来の高水準となった。 欧州では、4月のユーロ圏の景況感指数が92.8と、前月の94.5から低下すると ともに、エコノミスト予想の94.2を下回った。イタリアの業況感を示す指数も2年半 ぶりの水準に落ち込んだ。 こうしたなか、週内入札の締めくくりとなる7年債290億ドルの入札は、リスク回避 ムードも手伝って底堅い結果となり、最高落札利回りは1.347%と7年債入札として は過去最低となった。 27日には第1・四半期の米国内総生産(GDP)統計の速報値が発表される。市場予 想は2.5%成長で、前四半期の3%成長から鈍化するとみられている。 30年債US30YT=RRは18/32高、利回りは3.12%で前日から3bp低下した。 Tボンド先物6月限3USM2は11/32高の142─09/32。 Tノート先物6月限3TYM2は7.50/32高の131―29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 30.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 29.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+0.25)