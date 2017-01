米金融・債券市場＝小幅高、予想下回る米ＧＤＰなどで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*03.00(+0*03.00) =3.1200% 前営業日終盤 100*00.00(+0*17.00) =3.1249% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*18.00(+0*03.00) =1.9365% 前営業日終盤 100*15.00(+0*11.50) =1.9471% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*07.75(+0*00.75) =0.8255% 前営業日終盤 100*07.00( N / A ) =0.8302% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2618% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.50) =0.2618% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では、全般的に不安 定な値動きとなるなか、予想を下回る米国内総生産(GDP)などを手がかりに小幅高と なった。 スタンダード&プアーズ(S&P)が前日、スペインを格下げしたことを受け、10年 債利回りは海外市場で3カ月ぶり水準に低下していたが、米国市場では株価の底堅い動き が国債買いを抑える格好となった。 フェデレーテッド・インベスターズ(ピッツバーグ)の債券市場ストラテジスト、ジョ ゼフ・バレストリーノ氏は「景気減速の動きがほとんどすべての統計からうかがえる」と 指摘。「投資家は緩慢な成長環境を見越したポジションを取っている」と述べた。 米連邦準備理事会(FRB)は今週の連邦公開市場委員会(FOMC)で、事実上のゼ ロ金利政策を最低2014年終盤まで継続する方針をあらためて確認したが、大半の債券 投資家は、国債の持ち高に懸念はないと考えているという。バーナンキFRB議長は記者 会見で、景気の下支えがさらに必要となれば追加金融緩和に踏み切る用意があると述べた。 朝方発表された第1・四半期のGDP速報値は、年率換算で前期比2.2%増となり、 ロイターがまとめたアナリスト予想の2.5%増を下回った。民間設備投資の減少と在庫 積み増しペースの減速が響き、前期の3.0%増から鈍化した。 ただ、米経済活動の約70%を占める個人消費支出が2.9%増と、前四半期の2.1 %増から加速し、2010年第4・四半期以降で最も大きな伸びを示したことで、成長 鈍化懸念は幾分和らげられた。 ペイデン&ライジェルのシニア・ポートフォリオ・マネジャー、ジム・サーニ氏は「経 済は苦境を乗り越えつつある段階で、成長のペースは期待よりも鈍っている」と述べた。 10年債価格US10YT=RRは3/32高。利回りは1.94%と前日から1ベーシスポ イント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは4/32高。利回りは3.12%で前日から約1bp低下した。 Tボンド先物6月限3USM2は14/32高の142─23/32。 Tノート先物6月限3TYM2は7.50/32高の132―05/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 29.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -28.75 (-0.50)