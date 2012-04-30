4月のシカゴ地区購買部協会景気指数は56.2 、前月は62.2

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［３０日 ロイター］ シカゴ地区購買部協会がまとめた景気指数は以下のとおり。 ５０が経済活動の拡大・縮小の分岐点。エコノミスト予想は６１．０。 （季節調整後） 4月 3月 2月 1月 12月 11月 景気指数 56.2 62.2 64.0 60.2 62.2 62.5 生産 51.2 68.6 67.8 63.8 64.9 66.5 新規受注* 57.4 63.3 69.2 63.6 67.1 68.5 受注残* 56.8 54.3 53.6 48.3 57.3 55.6 在庫 53.9 57.4 49.6 51.6 52.0 54.3 雇用* 58.7 56.3 64.2 54.7 59.2 58.6 入荷遅延* 55.6 57.8 57.7 61.5 56.6 56.4 支払価格 68.6 70.1 65.6 62.4 63.8 61.8 ＊は景気指数の構成項目。
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