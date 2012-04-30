UPDATE1: 3月米個人消費の伸びは所得の伸びに及ばず、貯蓄率が上昇

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［ワシントン ３０日 ロイター］ 米商務省が３０日発表した３月の個人所得・支出 統計によると、個人所得と消費は共に前月から若干増加したものの、消費の伸びは所得の 伸びに及ばず、消費者の間で貯蓄志向が高まっていることが浮き彫りになった。米経済は 第１・四半期を軟調な基調で終えた可能性がある。 個人所得は前月比０．４％増となり、予想の０．３％増を若干上回った。個人消費支出 は０．３％増。予想の０．４％増を若干下回った。物価調整後の個人消費支出は０．１％ 増、可処分所得は０．２％増。 ブラック・ベイ・グループのマネジング・プリンシパル、トッド・ショーンベルガー氏 は「ガソリン価格上昇が消費支出に影響した」と述べた。 ３月の貯蓄率は３．８％となり、前月の３．７％から若干上昇した。 ＧＦＴフォレックスの調査部門を率いるキャシー・リエン氏は「所得の伸びが消費の伸 びを上回っているとの観点からは、消費者が貯金をそれほど取り崩していないとみられる ことから、トレンドとしては良好」と指摘。「市場では消費の加速が歓迎されるが、現在 の状況下では、家計の債務水準を引き下げるとの観点から、これは健全なトレンドだ」と 述べた。 同氏は、今回の結果は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策に特に影響を与えるものでは ないとしながらも、「ＦＲＢは量的緩和第３弾（ＱＥ３）実施の選択肢は持ち続ける」と の見方を示した。 個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前月比０．２％上昇。前年比では２．１％の上昇と なり、上昇率は１年ぶりの低水準となった。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が目標と する２％は依然として上回っている。 食料とエネルギーを除いたコアＰＣＥ価格指数は前年比２．０％上昇。２００８年１１ 月以来の大幅な上昇となった。 ＊米個人所得・消費支出に関するグラフはこちらをご覧ください。 link.reuters.com/qyt87s 詳細は以下の通り。 （前月比％、ドル＝現在価値） 3月 2月 1月 12月 個人所得 0.4 0.3 0.3 0.4 賃金・給与 0.3 0.4 0.4 0.4 可処分所得 0.4 0.2 0.1 0.4 個人消費支出 0.3 0.9 0.5 0.2 耐久財 -0.3 2.0 1.5 0.8 非耐久財 0.9 1.0 1.0 -0.5 サービス 0.1 0.6 0.2 0.3 個人貯蓄率（％） 3.8 3.7 4.3 4.7 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） 個人消費 0.1 0.5 0.3 0.1 耐久財 -0.2 2.1 1.4 1.1 非耐久財 0.4 0.1 0.6 -0.3 サービス unch 0.4 unch 0.1 可処分所得 0.2 -0.1 -0.1 0.3 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出） ＰＣＥ価格指数 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2080 0.3235 0.2318 0.0680 コアＰＣＥ価格指数 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1583 0.1417 0.2316 0.1520 市場ベースＰＣＥ価格指数 0.2 0.3 0.2 0.1 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 0.2 0.1 0.2 0.2 （前年比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） ＰＣＥ価格指数 2.1 2.3 2.4 2.5 コアＰＣＥ価格指数 2.0 1.9 1.9 1.9 市場ベースＰＣＥ価格指数 2.2 2.4 2.6 2.7 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 2.0 2.0 2.0 2.0 エコノミスト予想（ロイター調査、前月比） 個人所得 +0.3 pct 個人消費支出 +0.4 pct コアＰＣＥ +0.2 pct
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