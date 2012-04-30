米金融・債券市場＝上昇、欧州経済ぜい弱さや米景気失速めぐる懸念が追い風

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2043GMT） 100*05.00（＋0*02.00) =3.1168% 前営業日終盤 100*03.00（＋0*03.00) =3.1200% １０年債US10YT=RR （2043GMT） 100*22.50（＋0*04.50) =1.9207% 前営業日終盤 100*18.00（＋0*03.00) =1.9365% ５年債US5YT=RR （2043GMT） 100*09.50（＋0*01.75) =0.8143% 前営業日終盤 100*07.75（＋0*00.75) =0.8255% ２年債US2YT=RR （2043GMT） 99*31.25（ 0*00.00) =0.2618% 前営業日終盤 99*31.25（ 0*00.00) =0.2618% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ３０日 ロイター］ ３０日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。欧州経済のぜい弱や米経済の減速をめぐる懸念を背景に、安全資産とされる米国債の 投資妙味が高まった。 朝方発表された４月のシカゴ地区購買部協会景気指数が予想を下回るとともに、 ２００９年１１月以来の低水準に大幅低下したことで、米経済が３年連続で春先に失速し ているとの懸念が高まった。 またスペインの第１・四半期国内総生産（ＧＤＰ）が２四半期連続のマイナス成長とな り、欧州のリセッション（景気後退）懸念が高まったことも相場を支援した。 午後終盤の取引で、指標１０年債US10YT=RRは５／３２高。利回りは１．９３％。 Ｔボンド先物６月限3USM2は０５／３２高の１４２─２８／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は０４／３２高の１３２―０９／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (-0.25)
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