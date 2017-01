米金融・債券市場＝上昇、欧州経済ぜい弱さや米景気失速めぐる懸念が追い風

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2043GMT) 100*05.00(+0*02.00) =3.1168% 前営業日終盤 100*03.00(+0*03.00) =3.1200% 10年債US10YT=RR (2043GMT) 100*22.50(+0*04.50) =1.9207% 前営業日終盤 100*18.00(+0*03.00) =1.9365% 5年債US5YT=RR (2043GMT) 100*09.50(+0*01.75) =0.8143% 前営業日終盤 100*07.75(+0*00.75) =0.8255% 2年債US2YT=RR (2043GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2618% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2618% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。欧州経済のぜい弱や米経済の減速をめぐる懸念を背景に、安全資産とされる米国債の 投資妙味が高まった。 朝方発表された4月のシカゴ地区購買部協会景気指数が予想を下回るとともに、 2009年11月以来の低水準に大幅低下したことで、米経済が3年連続で春先に失速し ているとの懸念が高まった。 またスペインの第1・四半期国内総生産(GDP)が2四半期連続のマイナス成長とな り、欧州のリセッション(景気後退)懸念が高まったことも相場を支援した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは5/32高。利回りは1.93%。 Tボンド先物6月限3USM2は05/32高の142─28/32。 Tノート先物6月限3TYM2は04/32高の132―09/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (-0.25)