UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、欧州経済ぜい弱さや米景気失速めぐる懸念が追い風

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*06.50(+0*03.50) =3.1143% 前営業日終盤 100*03.00(+0*03.00) =3.1200% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*23.00(+0*05.00) =1.9190% 前営業日終盤 100*18.00(+0*03.00) =1.9365% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*09.75(+0*02.00) =0.8127% 前営業日終盤 100*07.75(+0*00.75) =0.8255% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2618% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2618% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。欧州経済のぜい弱や米経済の減速をめぐる懸念を背景に、安全資産とされる米国債の 投資妙味が高まった。 朝方発表された4月のシカゴ地区購買部協会景気指数が予想を下回るとともに、 2009年11月以来の低水準に大幅低下したことで、米経済が3年連続で春先に失速し ているとの懸念が高まった。 またスペインの第1・四半期国内総生産(GDP)が2四半期連続のマイナス成長とな り、欧州のリセッション(景気後退)懸念が高まったことも相場を支援した。 スペインをめぐっては、前週のソブリン債格下げに伴い、スタンダード・アンド・プア ーズ(S&P)が同日、国内銀行11行の格付けについても引き下げた。 プルデンシャル・フィックスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏は4月の米国債市場について、「好調だった上期から下期に急速に経済が悪化し、 米連邦準備理事会(FRB)が追加緩和モードに切り替えざるを得ない状況になった 2011年を早送りで見ているようだった」と指摘。「欧州情勢の懸念も相まって、市場 は金利が低下し質への逃避が起こった2010年と11年の第3・四半期の再来になると 見込んでいるようだ」との見方を示した。 過去2年の経験から、金融市場は雇用者数の伸びが大幅に鈍化した3月の雇用統計を重 く受け止めている。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは5/32高。利回りは1.93%。商 いは平均を下回った。 米経済失速および欧州情勢をめぐる懸念を背景に、10年債利回りは4月の1カ月間で、 2.31%から1.93%に低下した。低下幅は40ベーシスポイント(bp)近くに達 し、月間の低下幅としては昨年9月以来の大きさとなった。 30年債はUS30YT=RRは6/32高。利回りは3.12%と、前週末の3.13%か ら低下。また月初の3.44%から大きく低下した。 欧州全体の景気後退入りを回避するため、FRBよりも欧州中央銀行(ECB)の方が 大規模な支援に回るとの見方が高まっており、10年物の米国債の独国債に対する利回り 格差は約1bp拡大し25bp近くとなった。 また米長期債に関しては、FRBの「ツイストオペ」による支援も追い風となっている。 FRB傘下のニューヨーク(NY)連銀はこの日、5月1─31日に15回のオペを通 じ約450億ドルの国債を買い入れるとともに、5月2―29日に6回のオペを実施し約 430億ドルの国債を売却すると発表した。 このところのさえない欧米の経済指標は米国債を支援しているものの、長期インフレ期 待は引き続きFRBが目標とする2%の水準近辺にとどまっており、米国債利回りを新た な低い取引レンジに押し下げる可能性は低いとアナリストはみている。 Tボンド先物6月限3USM2は05/32高の142─28/32。 Tノート先物6月限3TYM2は04/32高の132―09/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (-0.25)