米金融・債券市場＝下落、予想上回るＩＳＭ製造業指数が圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2009GMT) 99*17.50(‐0*21.00) =3.1484% 前営業日終盤 100*06.50(+0*03.50) =3.1143% 10年債US10YT=RR (2009GMT) 100*15.50(‐0*07.50) =1.9453% 前営業日終盤 100*23.00(+0*05.00) =1.9190% 5年債US5YT=RR (2009GMT) 100*07.25(‐0*02.50) =0.8286% 前営業日終盤 100*09.75(+0*02.00) =0.8127% 2年債US2YT=RR (2009GMT) 99*30.75(‐0*00.50) =0.2696% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2618% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では、債券価格が下落し た。4月の米供給管理協会(ISM)製造業景気指数が予想外に10カ月ぶりの水準に改 善したことを受け、経済は減速しており連邦準備理事会(FRB)の追加緩和が必要との 見方に疑問符が付いた。 ウィルミントン・トラスト・インベストメント・アドバイザーズのポートフォリオマネ ジャー、ウィルマー・スティス氏によると、月末のポートフォリオ調整による買いが前日で 終わったことも、相場を圧迫した。 ただ市場では、4日発表の雇用統計を見極めたいとのムードが強く、180度見方を変 える準備が整っている訳ではない。 午後の取引で、指標10年債 US10YT=RRは9/32安。利回りは1.96%と、前日 から4ベーシスポイント(bp)上昇したが、チャート上の支持線の2%は引き続き下回 っている。 30年債US30YT=RRは24/32安。利回りは3.16%と、前日の3.12%から 上昇した。 Tボンド先物6月限3USM2は25/32安の142─03/32。 Tノート先物6月限3TYM2は10/32安の131―31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 28.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 ( unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+0.75)