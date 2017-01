UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、予想上回るＩＳＭ製造業指数が圧迫

*表の終値を更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*18.00(‐0*20.50) =3.1476% 前営業日終盤 100*06.50(+0*03.50) =3.1143% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*15.50(‐0*07.50) =1.9453% 前営業日終盤 100*23.00(+0*05.00) =1.9190% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*07.00(‐0*02.75) =0.8302% 前営業日終盤 100*09.75(+0*02.00) =0.8127% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75(‐0*00.50) =0.2696% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2618% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では、債券価格が下落し た。4月の米供給管理協会(ISM)製造業景気指数が予想外に10カ月ぶりの水準に改 善したことを受け、経済は減速しており連邦準備理事会(FRB)の追加緩和が必要との 見方に疑問符が付いた。 4月のISM製造業景気指数は54.8と、前月の53.4から上昇、市場予想の 53.0を上回った。 ジョン・ハンコック・アセット・マネジメントのマネジングディレクター兼ポートフォ リオマネジャー、ジェフリー・ギブン氏は「市場は力強い内容となったISMデータに不 意を突かれた」とし、「これまでの製造業関連指数の多くは弱い内容となっており、予想 を上回るISMデータを受け、成長見通しに関する懸念が一部後退した」と述べた。 その上で「これは米国債にとってマイナスの材料だ。今後もこのようなデータが続けば 、 QE3(量的緩和第3弾)の可能性が排除されるか、少なくとも実施の時期が後ずれする かもしれないからだ」と述べた。 ウィルミントン・トラスト・インベストメント・アドバイザーズのポートフォリオマネ ジャー、ウィルマー・スティス氏によると、月末のポートフォリオ調整による買いが前日 で終わったことも、相場を圧迫した。 ただ市場では、4日発表の雇用統計を見極めたいとのムードが強く、180度見方を変 える準備が整っている訳ではない。 米国債利回りは上昇したが、欧州諸国の大半がリセッション(景気後退)入りしている ことに加え、米失業率は高止まりしており、米国債投資を大幅に縮小する流れには至って いない。 一方で、雇用者数の伸びが大幅に鈍化した3月の雇用統計を背景とする4月の米国債相 場の上昇について「買われ過ぎ」(オッペンハイマー・ファンズのエコノミスト、ブライ アン・レビット氏)との見方も出ている。 午後終盤の取引で、指標10年債 US10YT=RRは6/32安。利回りは1.95%と、 前日から3ベーシスポイント(bp)上昇したが、チャート上の支持線の2%は引き続き 下回っている。 30年債US30YT=RRは17/32安。利回りは3.15%と、前日の3.12%から 上昇した。 同日発表された海外の経済指標はまちまちの内容となった。4月の英製造業購買担当者 景気指数(PMI)は昨年12月以来の低水準に低下する一方、4月の中国購買担当者指 数(PMI)は13カ月ぶりの高水準に改善した。 ISM製造業景気指数は予想外に改善したが、3月の米建設支出は前月比0.1%増に とどまり、増加率は市場予想の0.5%を下回った。 この日は、中国やユーロ圏、中南米の多くの国で、祝日のため金融市場が休場となって おり、商いは低調だった。 Tボンド先物6月限3USM2は25/32安の142─03/32。 Tノート先物6月限3TYM2は10/32安の131―31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 28.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 ( unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+0.75)