米金融・債券市場＝上昇、さえない欧米指標で成長鈍化懸念高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*05.00(+0*19.00) =3.1168% 前営業日終盤 99*18.00(‐0*20.50) =3.1476% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*20.50(+0*05.00) =1.9277% 前営業日終盤 100*15.50(‐0*07.50) =1.9453% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*08.00(+0*01.00) =0.8238% 前営業日終盤 100*07.00(‐0*02.75) =0.8302% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00(+0*00.25) =0.2657% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*00.50) =0.2696% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では、債券価格が上昇し た。弱い欧米の経済指標を受けて、世界経済の成長鈍化懸念が強まり、質への逃避から米 国債を買い進む動きが加速した。 4月のユーロ圏製造業購買担当者景気指数(PMI)が2009年6月以来の低水準と なったほか、緊縮財政に苦しむ周辺国からの影響が中核国にも及んでいるとの懸念が高ま った。 一方、4月のADP全米雇用報告では、民間部門雇用者数が2011年9月以来の小幅 増にとどまったほか、3月の製造業新規受注は前月比1.5%減と、3年ぶりの減少幅と なった。また耐久財受注は4.0%減少した。 欧米のさえない指標に背中を押される形で、米連邦準備理事会(FRB)と欧州中央銀 行(ECB)は一段の緩和に乗り出すとの見方も高まっており、実際に追加緩和が実施さ れれば、債券市場にとっては追い風になるとアナリストは指摘している。 安全資産を求める流れは、米独両国の国債利回りを押し下げており、ロイターのデータ によると、独5・10年債利回りは過去最低をつけた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは6/32高。利回りは1.92%と、前日 から3ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは22/32高。利回りは前日から4bp低下の3.11%と、 およそ3カ月ぶりの低水準となった。 市場の注目は、4日発表の米雇用統計に集まっている。 ナショナル・ペン・インベスターズ・トラストのポートフォリオマネジャー、ジェーム ズ・バーンズ氏は、大幅に雇用者数の伸びが鈍化した3月の雇用統計の内容が「反転する かどうか見極める必要がある」と述べた。 一部では、3・4月の雇用増の鈍化は、例年にない暖冬の影響で、天候の影響を受けや すい建設業などの雇用者数が押し上げられた今年初めの「反動」との見方も出ている。 米財務省は同日、来週実施する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)で 総額720億ドルの3年・10年・30年債を発行すると発表した。新規調達額は353 億ドル。 検討を進めている変動利付き債の発行や入札でのマイナス金利導入の案については依然 決定していないとしている。 またFRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、公開市場オペによりインフレ指数連動債 (TIPS)13億4000万ドルを売却した。 Tボンド先物6月限3USM2は24/32高の142─27/32。 Tノート先物6月限3TYM2は07/32高の132―06/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 28.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (-0.25)