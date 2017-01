米金融・債券市場＝小幅高、ＩＳＭ非製造業総合指数の低下受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*01.50(‐0*03.50) =3.1224% 前営業日終盤 100*05.00(+0*19.00) =3.1168% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*19.00(‐0*01.50) =1.9330% 前営業日終盤 100*20.50(+0*05.00) =1.9277% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*08.25(+0*00.25) =0.8221% 前営業日終盤 100*08.00(+0*01.00) =0.8238% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25(+0*00.25) =0.2618% 前営業日終盤 99*31.00(+0*00.25) =0.2657% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では、債券価格が小幅上 昇した。米新規失業保険申請件数が予想よりも大幅な減少となる一方、米供給管理協会 (ISM)非製造業総合指数は予想以上に低下した。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀が国債買い切りオペで、2036 年2月から2041年8月までに償還を迎える国債18億3300万ドルを買い入れたこ とも相場を支援した。 経済指標が強弱まちまちの結果となったことで、翌日に4月の米雇用統計の公表を控え て、市場参加者の間では慎重な姿勢が強まった。 4月28日終了週の新規失業保険申請件数は前週比2万7000件減の36万5000 件と、減少幅が昨年5月以来の大きさとなった。4月のISM非製造業統計は、総合指数 (NMI)が前月の56.0から53.5に低下し、エコノミスト予想の55.5を下回 った。雇用指数は昨年12月以来の低水準だった。 新規失業保険申請件数の発表後に債券価格は下落したが、ISM非製造業統計を受けて 値を戻した。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは1/32高。利回りは1.93%となった。 30年債US30YT=RRは5/32高。利回りは3.11%。 ソーンバーグ・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジェイ ソン・ブラディー氏は、雇用統計で雇用者数の伸びが10万人以下にとどまれば10年債 利回りは一段と低下し、20万─21万人程度となれば2%をやや上回る水準へ上昇する 可能性があるとの見方を示した。 トムソン・ロイターがまとめたエコノミスト予想の中央値は17万人増となっている。 Tボンド先物6月限3USM2は142─27/32で変わらず。 Tノート先物6月限3TYM2も132―06/32で横ばいとなった。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+0.25)