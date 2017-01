〔ロイター調査〕ＱＥ３実施の確率、米プライマリーディーラーは32％と予想

[ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米雇用統計発表後にロイターが実施した調 査によると、プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)は約3分の1の確率で 米連邦準備理事会(FRB)が量的緩和第3弾(QE3)に踏み切ると予想している。 QE3が行われる確率をめぐるプライマリーディーラー14社の予想中央値は32%と なっている。4月25日の調査では13社による予想の中央値が30%だった。 4月の雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比11万5000人増と予想の17万人増 を大幅に下回り、景気回復ペースへの懸念が高まった。失業率は前月の8.2%から 8.1%に低下し、3年ぶりの低水準となったが、職探しをあきらめた人の数が増えたこ とを反映したものだった。 バークレイズ・キャピタルの首席エコノミスト、ディーン・マキ氏は「今回の雇用統計 は政策見通しにさほど影響を及ぼさない。雇用創出ペースは緩やかで失業率は低下してい ることから、FRBは現状を維持するだろう」と述べた。 FRBがQE3に踏み切った場合の実施時期については、回答を寄せた11社すべてが 年内と予想し、このうち3社は6月との見方を示した。 QE3でFRBが買い入れの対象とする資産は、9社が国債とモーゲージ担保証券 (MBS)の両方、4社がMBSのみと予想した。 利上げ時期については7社が2014年下半期と予想し、それよりも前になるとの回答 は5社、15年以降との予想は2社だった。 FRBが資産売却によりバランスシートの縮小を開始する時期については、2014年 中との見方を示したのは3社にとどまり、11社が15年以降と予想した。 *調査の詳細は以下の通り。カッコ内は前回調査。 QE3実施の 買い入れ対象資産 追加緩和の実施時期 確率(pct) (MBS/国債/両方) -------------------------------------------------------------------------------- BAML 70 (70) Both (-) September (-) BMO Capital 25 (25) MBS (-) Late 2012 (-) Bank of NS (50) Barclays 30 (30) MBS (-) H2 (-) BNP 60 (-) Both (Both) H2 (June) Cantor 50 (50) Both (Both) August (June) Citigroup CSuisse 60 (60) Both (Both) 2012 (June) Daiwa 25 (20) Both (NA) NA (-) Deutsche 10 (10) NA (NA) - (-) Goldman (NA) (June) HSBC 30 (30) Both (Both) H2 (H2 2012) Jefferies 50 (-) Both (Both) June (June) JP Morgan (15) Mizuho 20 (25) Both (-) June (June) M Stanley Nomura 33 (-) MBS (Both) Before Aug (June) RBC (NA) (MBS) (June) RBS (35) (Both) (June) Soc Gen 65 (60) MBS (MBS) June (June) UBS 15-20 (15-20) Both (-) NA (-) 利上げ開始時期 資産売却開始時期 -------------------------------------------------------------------------------- BAML Late 2014 (-) Late 2015 BMO Capital Q3 2014 (Sept 2014) 2015-2016 Bank of NS Barclays Mid 2014 (Mid 2014) 2015 or later BNP 2015 (Q4 2014) 2017 Cantor Q3 2014 (Q3 2014) Q1 2015 Citigroup CSuisse Q3 2014 (Q3 2014) 2015 Daiwa Q1 2014 (Q1 2014) late 2014 Deutsche H2 2013 (H2 2013) 2014 Goldman (H2 2015) HSBC Q3 2014 (Q3 2014) After 2014 Jefferies Q2 2014 (Q3 2014) Q1 2015 JP Morgan Mizuho Late 2014 (Late 2014) 2016 M Stanley Nomura Mid 2014 (Beyond 2014) After 2014 RBC (H2 2014) RBS (June 2014) Soc Gen After 2014 (2016) After 2014 UBS Mid 2013 (H2 2013) 2014