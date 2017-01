米金融・債券市場＝上昇、弱い雇用統計受け成長への懸念高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 101*01.00(+0*31.50) =3.0717% 前営業日終盤 100*01.50(‐0*03.50) =3.1224% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*02.50(+0*15.50) =1.8786% 前営業日終盤 100*19.00(‐0*01.50) =1.9330% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*14.25(+0*06.00) =0.7837% 前営業日終盤 100*08.25(+0*00.25) =0.8221% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.50(+0*00.25) =0.2579% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.25) =0.2618% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場では、債券価格が上昇し た。4月の雇用統計を受けて米経済の拡大ペースが鈍化しているとの懸念が高まり、低リ スク資産の米国債の需要が高まった。 指標10年債利回りは節目となる1.90%を割り込み、3カ月ぶりの低水準となった。 ノバスコシア銀行の米国債トレーディング部門を統括するチャールズ・コミスキー氏は、 「米経済指標は幾分弱くなっている。米経済が今後も鈍化すれば、量的緩和第3弾(Q E3)が選択肢になるとの見方が強まった。このため米国債を売ろうとする向きはほとん どなかった」と述べた。 4月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比11万5000人増と、予想の17万 人増を大幅に下回った。失業率は前月の8.2%から8.1%に低下し、3年ぶりの低水 準を更新したものの、職探しをあきらめた人の数が増えたことを反映したものだった。 雇用統計公表後も米短期金利先物<0#FF:>はほぼ横ばいで、米連邦準備理事会(FRB) の政策に対する市場の見方がほとんど変わっていないことが示された。 週末にフランス大統領選挙の決選投票やギリシャの総選挙を控え、欧州発のショックに 対する懸念が強いことも債券相場を押し上げた。 10年債US10YT=RRは15/32高。利回りは1.88%と前日終盤の1.93%か ら低下した。 30年債US30YT=RRは29/32高、利回りは3.07%。前日終盤は3.12%だ った。 米財務省は来週、720億ドルの国債入札を予定しており、相場を圧迫する可能性があ る。10日に行われる160億ドルの30年債入札が最大の関門になるとみられる。 Tボンド先物6月限3USM2は27/32高の143─22/32。 Tノート先物6月限3TYM2は14.50/32高の132―20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 29.50 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (+0.75)