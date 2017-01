米金融・債券市場＝上昇、ギリシャ情勢や中国景気減速めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2018GMT) 101*09.00(+1*18.00) =2.9355% 前営業日終盤 99*23.00( N/A ) =3.0143% 10年債US10YT=RR (2014GMT) 99*24.00(+0*18.50) =1.7774% 前営業日終盤 99*05.50(+0*09.50) =1.8410% 5年債US5YT=RR (2015GMT) 100*24.50(+0*05.00) =0.7176% 前営業日終盤 100*19.50(+0*02.25) =0.7497% 2年債US2YT=RR (2016GMT) 99*31.00(‐0*00.25) =0.2660% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2620% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、ギリシャの政 局が混迷の度合いを深めていることなどを背景に、国債利回りが昨年10月上旬以来の水 準へ低下した。 ギリシャがユーロ圏を離脱した場合にどのような影響が出るかについては不透明感が強 い。また週末のドイツ州議会選挙で緊縮財政に対する不満が浮き彫りになったことに加え、 中国の景気減速をめぐる懸念が高まっていることも安全資産として米国債が買われる要因 となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは15/32高、利回りは1.79%と、前営 業日終盤の1.85%から低下した。 30年債の利回りは1─10/32高、利回りは2.95%。前週末は3.02%だっ た。 Tボンド先物6月限3USM2は31/32高の146─03/32。 Tノート先物6月限3TYM2は11/32高の133―13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 37.50 (+3.00) U.S. 3-year dollar swap spread 36.50 (+2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 37.00 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -29.25 (-1.00)