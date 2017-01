米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、ギリシャめぐる懸念が利食い売り相殺

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2030GMT) 101*18.50(+0*03.50) =2.9207% 前営業日終盤 101*15.00(+1*24.00) =2.9261% 10年債US10YT=RR (2030GMT) 99*25.50(‐0*01.00) =1.7723% 前営業日終盤 99*26.50(+0*21.00) =1.7688% 5年債US5YT=RR (2030GMT) 100*22.50(‐0*02.75) =0.7303% 前営業日終盤 100*25.25(+0*05.75) =0.7128% 2年債US2YT=RR (2030GMT) 99*30.25(‐0*00.75) =0.2780% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*00.25) =0.2660% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、国債価格がほ ぼ変わらず。一時は利食い売りや、米経済の底堅さを示す指標に押され下落していたもの の、ギリシャの政局混乱をめぐる懸念から下げ幅を縮小した。 アナリストやトレーダーは、米JPモルガン・チェース( JPM.N )の巨額損失問題を受け 銀行システムをめぐる懸念が根強いことも、米債の買いを誘ったと指摘した。 指標10年債US10YT=RR価格はほぼ変わらず、利回りは1.77%。利回りは一時、 約7カ月ぶり低水準をつける場面もあった。トレードウェブによると、利回りは少なくと も50年ぶりの低水準である1.67%にわずか10ベーシスポイント(bp)に迫って いる。 30年債US30YT=RRは6/32高、利回りは前日終盤から1bp低下し2.92%。 Tボンド先物6月限3USM2は10/32高の146─13/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1.50/32安の133―12/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 38.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 37.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 38.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (-0.50)