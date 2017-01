UPDATE1: 米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、ギリシャめぐる懸念が利食い売り相殺

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 101*18.00(+0*03.00) =2.9214% 前営業日終盤 101*15.00(+1*24.00) =2.9261% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*26.00(‐0*00.50) =1.7705% 前営業日終盤 99*26.50(+0*21.00) =1.7688% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*22.50(‐0*02.75) =0.7303% 前営業日終盤 100*25.25(+0*05.75) =0.7128% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.25(‐0*00.75) =0.2780% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*00.25) =0.2660% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、国債価格がほ ぼ変わらず。一時は利食い売りや、米経済の底堅さを示す指標に押され下落していたもの の、ギリシャの政局混乱をめぐる懸念から下げ幅を縮小した。 アナリストやトレーダーは、米JPモルガン・チェース( JPM.N )の巨額損失問題を受け 銀行システムをめぐる懸念が根強いことも、米債の買いを誘ったと指摘した。 指標10年債US10YT=RR価格はほぼ変わらず、利回りは1.77%。利回りは一時、 約7カ月ぶり低水準をつける場面もあった。トレードウェブによると、利回りは少なくと も50年ぶりの低水準である1.67%にわずか10ベーシスポイント(bp)に迫って いる。 30年債US30YT=RRは6/32高、利回りは前日終盤から1bp低下し2.92%。 レイモンド・ジェームズのシニア市場アナリスト、エリス・ファイファー氏は「ギリシ ャをめぐる懸念が深まっている。リスク資産が売られ、資金が債券市場に戻ってきている」 と述べた。 この日発表された米指標では、4月の小売売上高が小幅な伸びにとどまったものの、需 要は基調的に底堅いことが示唆された。また、5月ニューヨーク州製造業業況指数が大幅 に上昇したほか、5月の住宅建設業者指数は5年ぶり高水準に改善した。 オッペンハイマーファンズの債券ディレクター、クリシュナ・メマニ氏は「一時の米債 売りは、強めの内容となった米指標が一因だ」と述べた。 ただ、米指標は幾分心強い内容となったものの、ギリシャの政局不安によってかき消さ れる格好となった。 ギリシャはこの日、組閣に向けた9日間に及ぶ連立協議を断念。6月半ばに再選挙が実 施される見通しとなった。 アナリストやトレーダーは、再選挙を前に投資家が株などのリスク資産への投資に慎重 となり、米債や独連邦債が割高となっているものの、債券や他の低リスク資産を選好する 公算が大きいと指摘した。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券・トレーディング主任、デイビッド・コア ード氏は「相場を動かしているのはギリシャをめぐる不透明感だ。米債をショートにする ことが賢明かどうかは分からない」と述べた。 JPモルガン証券の週間調査によると、米債のポジションを「ロング」と回答した投資 家の割合は2月終盤以来の高水準となった。 Tボンド先物6月限3USM2は10/32高の146─13/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1.50/32安の133―12/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 38.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 37.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 38.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (-0.50)