米金融・債券市場＝まちまち、ギリシャ銀めぐるニュースやＦＯＭＣ議事録を材料視

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2030GMT) 101*31.50(+0*13.50) =2.9005% 前営業日終盤 101*18.00(+0*03.00) =2.9214% 10年債US10YT=RR (2030GMT) 99*29.00(+0*03.00) =1.7603% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*00.50) =1.7705% 5年債US5YT=RR (2030GMT) 100*20.75(‐0*01.75) =0.7414% 前営業日終盤 100*22.50(‐0*02.75) =0.7303% 2年債US2YT=RR (2030GMT) 99*29.75(‐0*00.50) =0.2861% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*00.75) =0.2780% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では、不安定な値動 きとなるなか、国債価格がまちまち。欧州中央銀行(ECB)が深刻な自己資本不足に陥 っている一部のギリシャ銀に対する流動性供給を停止したとのニュースや、午後に公表さ れた米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録は米債の買いを支えた。 4月24―25日のFOMC議事録から、メンバーは、緩慢な景気拡大への下振れリス クがあり、追加緩和策が必要になる可能性があると認識していることが明らかになった。 また、トレーダーやアナリストによると、ギリシャの政局混乱や中国の成長鈍化の兆候、 米JPモルガン・チェース( JPM.N )の巨額損失問題を受けて強まっている世界の銀行シス テムをめぐる懸念を背景に、米債などの安全資産が選好されている。 指標10年債US10YT=RR価格は2/32高、利回りは前日比約1ベーシスポイント (bp)低下の1.76%。同利回りは一時、1.81%に上昇する場面もあった。ト レーダーがスペインとイタリアのソブリン債のショート解消したことが背景。 また、4月の米住宅着工件数が予想を上回ったほか、4月の米鉱工業生産指数が 2010年12月以来の大幅な伸びとなったことを受け、利回りは下げ渋った。 Tボンド先物6月限3USM2は13/32高の146─26/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1.50/32高の133―13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 36.00 (-2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 34.50 (-2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 35.50 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (-1.00)