UPDATE1: 米金融・債券市場＝まちまち、ギリシャ銀めぐるニュースやＦＯＭＣ議事録を材料視

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*01.00(+0*15.00) =2.8982% 前営業日終盤 101*18.00(+0*03.00) =2.9214% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*29.50(+0*03.50) =1.7586% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*00.50) =1.7705% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*21.00(‐0*01.50) =0.7398% 前営業日終盤 100*22.50(‐0*02.75) =0.7303% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.75(‐0*00.50) =0.2861% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*00.75) =0.2780% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では、不安定な値動 きとなるなか、国債価格がまちまち。欧州中央銀行(ECB)が深刻な自己資本不足に陥 っている一部のギリシャ銀に対する流動性供給を停止したとのニュースや、午後に公表さ れた米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録は米債の買いを支えた。 また、トレーダーやアナリストによると、ギリシャの政局混乱や中国の成長鈍化の兆候、 米JPモルガン・チェース( JPM.N )の巨額損失問題を受けて強まっている世界の銀行システ ムをめぐる懸念を背景に、米債などの安全資産が選好されている。 ルイス・キャピタル・マーケッツのグロバール・リサーチ主任、ロバート・バン・ベイ テンバーグ氏は「米債にとり非常に強気な環境となっている」と指摘した。 欧州当局者が、ギリシャがユーロ圏にとどまるよう尽力すると言明したことを受け、相 場は一時下落していたが、その後押し戻された。 ただ、一部ファンドマネジャーの間で、米債や独連邦債などの低リスク資産が買われ過 ぎ、かつ利回りが低過ぎるとの見方が広がるなか、米債は伸び悩んだとトレーダーは指摘 した。 三菱UFJセキュリティーズUSAの米政府債取引のエグゼクティブ・ディレクター、 トーマス・ロス氏は「米債市場はロングとなっており、トレーダーは欧州の混乱が近々解 決することはないと考えている。市場はハルマゲドンが訪れるとの見方を織り込んでいる」 と述べた。 指標10年債US10YT=RR価格は2/32高、利回りは前日比約1ベーシスポイント (bp)低下の1.76%。同利回りは一時、1.81%に上昇する場面もあった。トレ ーダーがスペインとイタリアのソブリン債のショート解消したことが背景。 また、4月の米住宅着工件数が予想を上回ったほか、4月の米鉱工業生産指数が 2010年12月以来の大幅な伸びとなったことを受け、利回りは下げ渋った。 ギリシャがユーロ圏からの離脱を余儀なくされるとの懸念が高まるなか、同国の政情が 注視されている。ギリシャのパプリアス大統領はこの日、6月17日の再選挙に向け、選 挙管理内閣を率いる暫定首相に国家評議会のピクラメノス長官を任命した。 また、ギリシャ金融安定基金(HFSF)は、国内の大手銀4行に一時的な資本を供給 するため、来週までに180億ユーロを割り当てる方針を明らかにした。ECBが一部ギ リシャ銀への流動性供給を停止したことを受けた措置。 欧州のニュースが注目されるなか、米指標や米連邦準備理事会(FRB)に関するニュ ースは影を潜めた。 4月24―25日のFOMC議事録によると、複数のメンバーは「経済回復が失速する、 あるいは見通しへの下方リスクが十分大きくなれば、追加の政策緩和が必要になる可能性 がある」との見方を示した。 30年債US30YT=RRは12/32高、利回りは前日比約2bp低下し2.90%。 Tボンド先物6月限3USM2は13/32高の146─26/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1.50/32高の133―13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 36.00 (-2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 34.25 (-2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 35.50 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (-0.75)