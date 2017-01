米金融・債券市場＝10・30年債が大幅上昇、さえない指標や欧州めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2020GMT) 104*03.00(+2*02.00) =2.7974% 前営業日終盤 102*01.00(+0*15.00) =2.8982% 10年債US10YT=RR (2020GMT) 100*15.00(+0*17.50) =1.6988% 前営業日終盤 99*29.50(+0*03.50) =1.7586% 5年債US5YT=RR (2020GMT) 100*22.50(+0*01.50) =0.7301% 前営業日終盤 100*21.00(‐0*01.50) =0.7398% 2年債US2YT=RR (2020GMT) 99*29.00(‐0*00.75) =0.2982% 前営業日終盤 99*29.75(‐0*00.50) =0.2861% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。軟調な5月米フィラデルフィア連銀業況指数に加え、ギリシャの政情不安やスペイン の銀行の健全性をめぐる懸念を背景に、安全資産としての米債の投資妙味が高まった。 指標10年債US10YT=RR利回りは一時、約7カ月ぶり低水準をつけ、少なくとも60 年ぶりの低水準となる1.67%に迫った。 その後は17/32高、利回りは前日比6ベーシスポイント(bp)低下の1.70%。 30年債US30YT=RR利回りも5カ月ぶり低水準に迫った。終盤の取引では、価格は2 ポイント上昇、利回りは約10bp低下し、2.80%となった。 Tボンド先物6月限3USM2は1─18/32高の148─12/32。 Tノート先物6月限3TYM2は11/32高の133―24.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 34.25 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 (+0.25)