UPDATE1: 米金融・債券市場＝10・30年債が大幅上昇、さえない指標や欧州めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*13.00(+2*12.00) =2.7824% 前営業日終盤 102*01.00(+0*15.00) =2.8982% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*17.50(+0*20.00) =1.6903% 前営業日終盤 99*29.50(+0*03.50) =1.7586% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*23.00(+0*02.00) =0.7269% 前営業日終盤 100*21.00(‐0*01.50) =0.7398% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.00(‐0*00.75) =0.2982% 前営業日終盤 99*29.75(‐0*00.50) =0.2861% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。軟調な5月米フィラデルフィア連銀業況指数に加え、ギリシャの政情不安やスペイン の銀行の健全性をめぐる懸念を背景に、安全資産としての米債の投資妙味が高まった。 指標10年債US10YT=RR利回りは一時、約7カ月ぶり低水準をつけ、少なくとも60 年ぶりの低水準となる1.67%に迫った。 その後は17/32高、利回りは前日比6ベーシスポイント(bp)低下の1.70%。 30年債US30YT=RR利回りも5カ月ぶり低水準に迫った。終盤の取引では、価格は2 ポイント上昇、利回りは約10bp低下し、2.80%となった。 4キャストの債券ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は、米債が引き続き、 逃避先として選好されていると指摘した。 格付け会社のフィッチ・レーティングスはこの日、ギリシャのユーロ圏離脱リスクが高 まっていることを理由に、同国の長期外貨建て・自国通貨建て発行体格付けを「Bマイナ ス」から「CCC」に引き下げた。また、ギリシャがユーロを離脱すれば、同国ソブリン 債の広範なデフォルト(債務不履行)を引き起こす公算が大きいと指摘した。 5月の米フィラデルフィア連銀業況指数は予想外に悪化し、8カ月ぶりの低水準となり、 米経済をめぐる懸念が強まった。同指標は米債買いを誘い、相場は下げ足を速めた。 この日実施された10年物インフレ指数連動債(TIPS)リオープン(銘柄統合)入 札では、落札利回りがマイナス0.391%と、過去最大のマイナス幅となった。国内外 から旺盛な需要があった。 バークレイズ・キャピタルのマイケル・ポンド氏は「マイナス金利が投資家を引き寄せ たわけではない。極めて格安なインフレ・プロテクションだからだ」と述べた。 10年物の国債とTIPSの利回り差(ブレーク・イーブン・レート)は最近低下して おり、この日は2.11%となった。3月中旬時点では2.43%付近にあった。 TIPS入札の結果からは長期インフレをヘッジする動きが示されたものの、市場の焦 点は依然としてギリシャの政治動向に当てられている。ペイデン&ライジェルのジェーム ズ・サーニ氏によると、ギリシャの再選挙と同国がユーロ圏にとどまるかどうかが注視さ れている。 Tボンド先物6月限3USM2は1─18/32高の148─12/32。 Tノート先物6月限3TYM2は11/32高の133―24.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 34.25 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 (+0.25)