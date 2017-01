米金融・債券市場＝利食い売りで下落、欧州めぐる懸念は根強い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 104*00.00(‐0*13.00) =2.8019% 前営業日終盤 104*13.00(+2*12.00) =2.7824% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*08.00(‐0*09.50) =1.7226% 前営業日終盤 100*17.50(+0*20.00) =1.6903% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*20.00(‐0*03.00) =0.7460% 前営業日終盤 100*23.00(+0*02.00) =0.7269% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.00( 0*00.00) =0.2984% 前営業日終盤 99*29.00(‐0*00.75) =0.2982% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 前日に指標10年債利回りが少なくとも60年ぶりの低水準に迫っていた反動で、この日 は利食い売りが優勢となった。 ロイターのデータによると、10年債利回りは9週連続で低下した。 米国みずほ証券の先物セールスディレクター、チャック・レツキー氏は「大半の市場参 加者がショートを入れたい水準となっているが、欧州の問題によってできないでいる」と 述べた。 ギリシャ政局不安やスペインの銀行システムの状況悪化によって、危機がユーロ圏全体 に拡大し、いずれ世界的な金融危機を引き起こすとの懸念が強まっている。 メルケル独首相がこの日、パプリアス・ギリシャ大統領に対し、ギリシャのユーロ圏残 留の是非を問う国民投票を実施する案を提示したとのニュースが流れるなか、ギリシャの ユーロ圏離脱をめぐる不安が一段と高まった。 10年債は10/32安、利回りは1.72%。トレードウェブによると、前日は終値 ベースで少なくとも60年ぶりの低水準となる1.69%で終了した。 30年債US30YT=RRは18/32安、利回りは前日比3ベーシスポイント(bp)上 昇の2.81%。同利回りは前日、5カ月ぶりの水準に低下した。 投資家の間からは、欧州債務問題が世界経済を再び脅かすとの懸念が、米連邦準備理事 会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)が近く追加金融刺激策の実施に踏み切るとの見方 を支えているとの声が聞かれた。 こうした見方を背景に、今週は中長期債利回りが低下する半面、期間が短めの国債の利 回りが上昇し、イールドカーブのフラット化が進んだ。 5年債と30年債の利回り格差は2.05%と、昨年12月下旬以来の低水準。2年債 と10年債の利回り格差は1.43%。前日は2008年12月以来の低水準に迫ってい た。 Tボンド先物6月限3USM2は2/32安の148─10/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1.50/32高の133―26/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 36.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 34.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 34.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -31.75 (-0.75)