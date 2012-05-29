（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12580.69（＋125.86） 前営業日終値 12454.83（‐74.92） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2870.99（＋33.46） 前営業日終値 2837.53（‐1.85） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1332.42（＋14.60） 前営業日終値 1317.82（‐2.86） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２９日 ロイター］ 連休明け２９日の米国株式市場は反発。ギリシ ャのユーロ離脱をめぐる懸念が後退したことが相場を支援した。一方、フェイスブック ( FB.O )は上場来安値を更新した。 ダウ工業株３０種.DJIは１２５．８６ドル（１．０１％）高の１万２５８０．６９ド ル。 ナスダック総合指数.IXICは３３．４６ポイント（１．１８％）高の２８７０．９９。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１４．６０ポイント（１．１１％）高の１３３２．４２。