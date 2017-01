米金融・債券市場＝利回り低下、スペイン銀行セクターめぐる懸念で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2032GMT) 102*31.00(‐0*02.00) =2.8519% 前営業日終盤 103*01.00(+0*18.00) =2.8489% 10年債US10YT=RR (2032GMT) 100*01.00( 0*00.00) =1.7465% 前営業日終盤 100*01.00(+0*10.50) =1.7465% 5年債US5YT=RR (2032GMT) 99*08.75(‐0*01.75) =0.7734% 前営業日終盤 99*10.50(+0*03.75) =0.7622% 2年債US2YT=RR (2032GMT) 99*29.50(+0*00.25) =0.2892% 前営業日終盤 99*29.25(+0*00.50) =0.2931% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 連休明け29日の米金融・債券市場では、国債 利回りが低下。スペインの銀行セクターをめぐる懸念を背景に、安全資産としての米国債 に資金が流入した。6月17日のギリシャ再選挙までは、米国債への逃避買いが継続する とみられている。 スペインはこの日、銀行の資本増強に向け、新規に国債を発行する方針を明らかにした。 これを受け、同国10年債利回りES10YT=TWEBは6カ月ぶり高水準となる6.54%に 上昇した。借り入れコストの上昇は、スペイン政府の国債の借り換えをさらに困難にする とみられている。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは2/32高。利回りは1.73%と、 前週末25日の1.75%から低下した。 独立系格付け会社イーガン・ジョーンズ・レーティングスがスペインの格付けを「BB マイナス」から「B」に引き下げたことを受けて、同利回りは一時1.71%まで低下す る場面もあった。 Tボンド先物6月限3USM2は3/32高の147─26/32。 Tノート先物6月限3TYM2は2/32高の133―26.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 33.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 31.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 32.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (-1.00)